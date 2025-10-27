CBF poderá adotar sistema que usa iPhones para monitorar impedimentos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pretende implementar, na temporada 2026 do Brasileirão, um sistema de impedimento semiautomático o qual utiliza iPhones para monitorar os lances em partidas. As informações são do ge.

O sistema, fornecido pela empresa britânica Genius, já é usado em outros campeonatos no exterior — a exemplo da Premier League (principal liga profissional de futebol do Reino Unido) — e é composto por cerca de 30 aparelhos conectados à energia e à internet.

Como vai funcionar o Impedimento Semiautomático no Brasileirão?



• A CBF está negociando com a empresa britânica Genius, que fornece o sistema à Premier League, além das Ligas do México e da Bélgica.



• A empresa instala cerca de 30 IPhone 16 Pro (que devem ser atualizados para… pic.twitter.com/kT2F1F6qVM — DataFut (@DataFutebol) October 24, 2025

Até o momento, os aparelhos utilizados pela empresa incluem iPhones 16 Pro, mas eles serão atualizados para os iPhones 17 Pro — os quais, além de contar com o scanner LiDAR, também podem gravar em 4K a até 120 quadros por segundo.

Isso permite que o sistema crie uma réplica digital do confronto a qual, usada em conjunto com um software alimentado por inteligência artificial que monitora milhares de pontos no corpo dos atletas em campo e na bola, analisa o momento exato do passe.

A cada fim de semana, na Premier League, há cerca de 250 impedimentos. O sistema, sozinho, tem 97,8% de acerto. É muito próximo de algo totalmente automático. Em um fim de semana recente, fomos usados em 5 decisões. Em apenas uma delas tivemos que mudar o ponto do toque na bola por dois frames.

A implementação ainda está em fase de análise e, como dito, poderá ser implementado em janeiro de 2026, a tempo do começo da próxima temporada do Brasileirão (que terá início no dia 28/1).

O prazo, porém, representa um desafio para a Genius, que requer pelo menos quatro meses para instalar os equipamentos e realizar os devidos testes.

