Com novo design, app do Spotify para tvOS agora exibe letras de músicas

Bruno Cardoso
27/10/2025 • 13:01
Divulgação/Spotify
Update do app do Spotify para tvOS

O Spotify liberou recentemente uma grande atualização para o seu aplicativo que roda no tvOS, o sistema operacional que equipa a Apple TV 4K.

Com um design completamente novo, o app foi “refeito do zero” com base no feedback de usuários, segundo o próprio serviço de streaming.

Mais rápido e inteligente, o software ganhou melhorias focadas na reprodução de vídeos (como podcasts e videoclipes), permitindo agora alterar a velocidade de reprodução dos conteúdos.

Update do app do Spotify para tvOS
Imagem: 9to5Mac

Assim como o app do Apple Music para tvOS, o Spotify agora pode exibir letras de músicas na set-top box da Maçã, além de permitir que o usuário faça o gerenciamento da sua fila de reprodução.

As recomendações de DJ do Spotify também chegaram ao app, que agora suporta (finalmente!) o recurso Connect, o qual permite controlar a reprodução a partir de outros dispositivos.

Grátis para baixar, o app do Spotify para a Apple TV requer o tvOS 17.0 ou mais recente para funcionar.

via 9to5Mac

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
