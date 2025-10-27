Com novo design, app do Spotify para tvOS agora exibe letras de músicas

O Spotify liberou recentemente uma grande atualização para o seu aplicativo que roda no tvOS, o sistema operacional que equipa a Apple TV 4K.

Com um design completamente novo, o app foi “refeito do zero” com base no feedback de usuários, segundo o próprio serviço de streaming.

Mais rápido e inteligente, o software ganhou melhorias focadas na reprodução de vídeos (como podcasts e videoclipes), permitindo agora alterar a velocidade de reprodução dos conteúdos.

Assim como o app do Apple Music para tvOS, o Spotify agora pode exibir letras de músicas na set-top box da Maçã, além de permitir que o usuário faça o gerenciamento da sua fila de reprodução.

As recomendações de DJ do Spotify também chegaram ao app, que agora suporta (finalmente!) o recurso Connect, o qual permite controlar a reprodução a partir de outros dispositivos.

Grátis para baixar, o app do Spotify para a Apple TV requer o tvOS 17.0 ou mais recente para funcionar.

