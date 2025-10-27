Como ativar um filtro de Foco no Safari [iPhone, iPad e Mac]

Os filtros de Foco (Focus filters) permitem que você altere o comportamento de um aplicativo do iPhone, iPad ou Mac quando um determinado Foco estiver habilitado nesses dispositivos.
No Safari, navegador padrão da Maçã, você pode escolher qual Grupo de Abas ou qual perfil deseja ver quando ativar um Foco desejado — ideal para quem quer dividir a navegação entre as suas atividades pessoais e profissionais, por exemplo.
Veja como ativá-lo! 🙂
Como ativar um filtro de Foco do Safari pelo iPhone/iPad
Abra os Ajustes (Settings) e toque em “Foco”. Selecione aquele que deseja usar, role a tela até a seção dos filtros e vá até “Adicionar Filtro”.
Escolha “Safari”, o tipo de filtro (se deseja usar um perfil ou um Grupo de Abas) e as opções correspondentes a cada opção. Finalize tocando em “Adicionar”, no canto superior direito.
Como ativar um filtro de Foco do Safari pelo Mac
Acesse os Ajustes do Sistema (System Settings), escolha “Foco”, aquele no qual deseja usar o filtro e em “Adicionar Filtro…”, na seção dedicada.
Escolha “Safari” e siga os próximos passos.