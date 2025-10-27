Navegue

Como ativar um filtro de Foco no Safari [iPhone, iPad e Mac]

Pedro Henrique Nunes
27/10/2025 • 08:00
Leitura de 1 minuto

Os filtros de Foco (Focus filters) permitem que você altere o comportamento de um aplicativo do iPhone, iPad ou Mac quando um determinado Foco estiver habilitado nesses dispositivos.

No Safari, navegador padrão da Maçã, você pode escolher qual Grupo de Abas ou qual perfil deseja ver quando ativar um Foco desejado — ideal para quem quer dividir a navegação entre as suas atividades pessoais e profissionais, por exemplo.

Veja como ativá-lo! 🙂

Como ativar um filtro de Foco do Safari pelo iPhone/iPad

Abra os Ajustes (Settings) e toque em “Foco”. Selecione aquele que deseja usar, role a tela até a seção dos filtros e vá até “Adicionar Filtro”.

Escolha “Safari”, o tipo de filtro (se deseja usar um perfil ou um Grupo de Abas) e as opções correspondentes a cada opção. Finalize tocando em “Adicionar”, no canto superior direito.

Como ativar um filtro de Foco do Safari pelo Mac

Acesse os Ajustes do Sistema (System Settings), escolha “Foco”, aquele no qual deseja usar o filtro e em “Adicionar Filtro…”, na seção dedicada.

Filtro de foco do Safari

Escolha “Safari” e siga os próximos passos.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
