Como usar um filtro de Foco para limitar um SIM card (chip)

Se você usa um iPhone com duas linhas instaladas (via eSIM ou um chip físico + um eSIM) sabe que isso pode ser muito útil caso prefira manter linhas separadas as linhas pessoais e do trabalho, uma específica para viagem ou, quem sabe, aproveitar alguma promoção de operadora, por exemplo.
No iOS 26, a Apple implementou um novo filtro de Foco (Focus filter) relacionado aos smartphones com mais de um chip ativo.
Na prática, ela permite que os usuários limitem uma linha de forma independente durante qualquer modo de Foco. Por exemplo: você pode escolher o chip do seu trabalho para exibir apenas as chamadas relacionadas a ele, ignorando o outro.
Veja como utilizar isso! 📱
Abra os Ajustes (Settings) e vá em “Foco”. Escolha aquele que queira usar para o recurso ou crie um do zero, indo até “+”.
Role até a seção “Filtros de foco” e selecione “Adicionar Filtro”. Toque no filtro de Telefone e escolha o SIM card a ser usado para receber as notificações de ligações enquanto o Foco estiver ligado.
Ao fazer isso, ative o Foco normalmente quando quiser.