FitWoody é um app fitness que se adapta à sua rotina para lhe motivar

O processo para manter uma rotina de exercícios constante não é simples para todo mundo — e diversas pessoas acabam deixando isso de lado, por diversos motivos. Se esse for o seu caso e você precisar de uma forcinha extra, o app FitWoody pode cair como uma luva.

O objetivo do app é oferecer algo mais acolhedor, gentil e inteligente — de modo a não apenas monitorar números, mas ajudar você a manter a consistência. Isso porque ele oferece insights (com tecnologia de IA) que explicam o seu sono, o seu treino e a sua recuperação em linguagem simples.

Esses dados também servem para estabelecer metas adaptáveis ​​que você pode monitorar para transformar promessas em progresso real.

O FitWoody vai além do monitoramento de atividades. Ele escuta o seu corpo e adapta as suas metas diárias com base em recuperação, energia e sono. Woody, o seu companheiro, reflete o seu bem-estar e mantém a sua motivação em cada etapa da jornada, transformando o acompanhamento da saúde em algo caloroso, pessoal e vivo.

Com um design totalmente reconstruído para o iOS, iPadOS e watchOS, o app chegou recentemente à versão 2.0, a qual trouxe também análise mais inteligente e integração total com o iOS 26 e watchOS 11, além de novo recursos como FitPassport, que mostra uma visão a longo prazo dos seus dados de saúde.

O FitWoody está disponível gratuitamente na App Store e a maioria das suas funções são gratuitas, mas recursos como análises avançadas e insights de longo prazo requerem a assinatura FitWoody Plus — que custa R$3/semana, R$11/mês, R$75/ano ou uma compra única de R$670.

