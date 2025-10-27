Navegue

iOS 26.1 terá framework que aprimorará backups de fotos em apps de terceiros

Bruno Cardoso
27/10/2025 • 09:05
Ainda em fase beta, o iOS 26.1 contará com um novo framework o qual permitirá que aplicativos de terceiros façam backups de fotos de forma confiável e em segundo plano.

Essa novidade aproximará essas ferramentas do app Fotos (Photos), da Apple, que consegue seguir com os seus backups mesmo se o usuário trocar de app ou bloquear o iPhone.

Como notado pelo 9to5Mac, essa novidade virá na forma de uma extensão chamada Background Resource Upload, a qual fará parte do PhotoKit.

Em um artigo bastante extenso sobre esse framework, a Apple explica que o iOS diz para essa extensão quando é hora de continuar com um upload, livrando o app de ter que lidar com os backups.

No iOS 26.1 e versões posteriores, o PhotoKit oferece um novo tipo de extensão Background Resource Upload a qual permite que aplicativos de fotos ofereçam experiências de backup em nuvem sem interrupções. O sistema gerencia os uploads em nome do seu aplicativo e os processa em segundo plano, mesmo quando os usuários alternam para outros aplicativos ou bloqueiam seus dispositivos. O sistema chama sua extensão quando é hora de processar os uploads e gerencia automaticamente a conectividade de rede, o gerenciamento de energia e o tempo para fornecer um processamento confiável.

Alguns aspectos dessa integração com o framework ainda exigirão consentimento do usuário, mas é esperado que ela acelere consideravelmente os backups em apps de terceiros, além de torná-los mais inteligentes e eficientes do ponto de vista energético.

A Apple deixa claro, no entanto, que alguns aspectos dessa novidade ainda estão em fase beta, o que significa que ela poderá mudar um pouco até o lançamento da versão estável do iOS 26.1.

Vejamos, agora, como se dará a adoção desse framework entre desenvolvedores.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
