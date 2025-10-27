iPhones representaram 76% dos golpes em vendas online de celulares no 1º semestre de 2025, aponta OLX

Dados recentes da OLX apontaram uma queda de 36% em golpes online na venda de celulares durante o primeiro semestre de 2025, em comparação com o mesmo período do ano anterior. O estudo analisa o cenário de fraudes na comercialização de celulares no ambiente digital em uma base de cerca de 20 milhões de contas.

Publicidade

Ainda segundo as informações, os golpes ocorridos totalizaram R$32,2 milhões em perda monetária, o que representa uma redução de 49% em relação ao mesmo período de 2024.

Celulares estão entre os principais alvos de criminosos pela portabilidade e facilidade de revenda. Por isso, além do trabalho contínuo de prevenção e combate a fraudes, investimos em conscientização para que os usuários adotem práticas seguras ao negociar esses itens online. E é justamente a combinação de plataformas mais seguras e usuários mais atentos que explica a queda no volume de golpes identificados. —Camila Braga, gerente de Produto da OLX.

Conforme verificado em pesquisas anteriores, os dados mais recentes revelaram que o iPhone liderou os casos de golpes registrados com 76% das ocorrências — uma queda de 4 pontos percentuais em comparação com 2024, sendo o iPhone 11 o modelo mais usado nas fraudes — seguido dos iPhones 13, 12 e 14 Pro Max.

Outros dados do estudo indicam que 51% dos golpes no período analisado estão relacionados a invasão de contas (aumento de 219% ao ano), seguido por falso pagamento (37%) e anúncio falso (8%), que tiveram redução de 43% e 20%, respectivamente, em relação ao primeiro semestre de 2024.

Golpe Como acontece Como se prevenir Invasão de Conta A invasão de conta ocorre, principalmente, quando o fraudador utiliza credenciais vazadas na internet para testar o login em plataformas online. Ao conseguir acessar a conta, ele pode publicar anúncios falsos para obter pagamentos antecipados ou se passar por comprador para aplicar o golpe do Falso Pagamento. Use senhas fortes, com letras, números e caracteres especiais, e nunca repita a mesma senha em diferentes sites, pois você pode estar fornecendo aos golpistas acesso a diversas contas. Também é importante mudar as senhas periodicamente e ficar atento aos alertas enviados pelas plataformas sobre as tentativas de login na conta, além de acompanhar as movimentações em seus meios de pagamento, como cartão de crédito. Falso Pagamento O criminoso envia um comprovante falso de pagamento (via email ou aplicativo de mensagens) para o anunciante, que, ao acreditar que o valor já foi depositado, envia o produto. Só entregue o item após conferir, em sua conta bancária, carteira digital ou plataforma, que o valor foi depositado. Mantenha a conversa pelos chats e canais de comunicação das plataformas de compra e venda e evite negociar por aplicativos de mensagens. Verifique com atenção o domínio dos emails de comunicados supostamente enviados pelas empresas e confira sempre o status da negociação no site ou aplicativo oficiais. Ao realizar compras em lojas pouco conhecidas, pesquise se o lugar existe de fato e cheque a sua reputação na internet. Anúncio Falso Os criminosos inserem anúncios atrativos na plataforma para exigir pagamentos antecipados ou até mesmo marcar um encontro com a vítima. Esse golpe costuma trazer ofertas com preços muito atrativos, exageradamente abaixo do mercado e, além de pagamentos antecipados, pede dados confidenciais. Desconfie de anúncios de produtos com valores muito baixos, mesmo que sejam produtos usados, e negocie sempre pelos chats das plataformas de compra e venda, evitando os aplicativos de mensagens. Além disso, não toque/clique em links externos enviados sob o pretexto de confirmação do local de encontro. Os fraudadores não gostam de deixar rastros de suas atuações, por isso preferem ambientes digitais onde não poderão ser identificados posteriormente. Caso tenha combinado de receber o produto em mãos, vá acompanhado, se possível, e dê preferência a locais públicos.

Por fim, o levantamento aponta que São Paulo é o estado com o maior prejuízo em decorrência das fraudes (cerca de R$10,5 milhões), seguido por Rio de Janeiro (R$4,15 milhões), Minas Gerais (R$2,1 milhões) e Paraná (R$776 mil).

iPhone 17 Pro R$ 11.498,88 Compre agora

iPhone 17 Pro Max R$ 12.499,00 Compre agora

iPhone Air R$ 10.498,92 Compre agora

iPhone 17 R$ 7.998,84 Compre agora

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.