Pixelmator Pro, Compressor, Motion e MainStage chegarão ao iPadOS, indica vazamento

Identificadores da App Store encontrados pela equipe do MacRumors sugerem que os aplicativos Pixelmator Pro, Compressor, Motion e MainStage ganharão versões para iPadOS na esteira do lançamento dos iPads Pro (M5).

Publicidade

Desenvolvidas pela Apple, essas ferramentas estão disponíveis atualmente apenas para macOS e compõem a suíte de apps profissionais da empresa ao lado do Final Cut Pro e do Logic Pro, que já contam com versões para o tablet da Maçã.

Talvez o mais famoso desses quatro, o Pixelmator Pro (um editor de imagens à la Photoshop) passou a ser desenvolvido pela Apple no final do ano passado, quando a empresa adquiriu a empresa Pixelmator. Muito benquisto por usuários de Macs, ele ganhou popularidade pela sua simplicidade, facilidade de uso e desempenho.

I uncovered 4 App Store IDs which I believe are related to upcoming iPad apps for Pixelmator Pro, Compressor, Motion, MainStage.



With the M5 iPads out now and iPadOS 26.1 right around the corner, the timing couldn't be better for a release if this turns out to be true. https://t.co/dRxPDsOq5X — Aaron (@aaronp613) October 27, 2025 Descobri 4 IDs da App Store que acredito estarem relacionados aos próximos aplicativos para iPad: Pixelmator Pro, Compressor, Motion e MainStage.



Com os iPads M5 já disponíveis e o iPadOS 26.1 chegando, o momento não poderia ser melhor para um lançamento, caso isso se confirme.

Usuários desse software, vale notar, já contavam com o app Pixelmator ao seu dispor no iPadOS. No entanto, como a ausência do prefixo Pro dá a entender, ele é mais simples que o seu irmão no macOS, o que significa que pode não ser o suficiente para o fluxo de trabalho de alguns usuários.

Publicidade

As supostas novas versões do Compressor e do Motion, por sua vez, deverão agradar principalmente pessoas que já usam o Final Cut Pro no iPad, uma vez que eles também têm como foco a edição de vídeos. Enquanto o primeiro ajuda a comprimir arquivos de áudio e vídeo, o segundo auxilia na criação de títulos 2D/3D, transições e efeitos.

O MainStage, por fim, deverá ser mais útil para usuários do Logic Pro, a ferramenta de produção musical mais parruda da Apple. Como seu nome sugere, ele foi feito para ser usado em performances ao vivo, permitindo controlar equipamentos, plugins e outras coisas rapidamente em tempo real.

Apesar desses vazamentos, ainda não está claro quando a Apple lançará esses apps e nem quais serão os seus respectivos preços. No macOS, eles funcionam com base em um sistema de compra única — algo que poderá mudar para um esquema de mensalidade caso eles sigam o mesmo caminho do Final Cut Pro e do Logic Pro para iPadOS.