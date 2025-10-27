Pixelmator Pro, Compressor, Motion e MainStage chegarão ao iPadOS, indica vazamento

Identificadores da App Store encontrados pela equipe do MacRumors sugerem que os aplicativos Pixelmator Pro, Compressor, Motion e MainStage ganharão versões para iPadOS na esteira do lançamento dos iPads Pro (M5).
Desenvolvidas pela Apple, essas ferramentas estão disponíveis atualmente apenas para macOS e compõem a suíte de apps profissionais da empresa ao lado do Final Cut Pro e do Logic Pro, que já contam com versões para o tablet da Maçã.
Talvez o mais famoso desses quatro, o Pixelmator Pro (um editor de imagens à la Photoshop) passou a ser desenvolvido pela Apple no final do ano passado, quando a empresa adquiriu a empresa Pixelmator. Muito benquisto por usuários de Macs, ele ganhou popularidade pela sua simplicidade, facilidade de uso e desempenho.
Usuários desse software, vale notar, já contavam com o app Pixelmator ao seu dispor no iPadOS. No entanto, como a ausência do prefixo Pro dá a entender, ele é mais simples que o seu irmão no macOS, o que significa que pode não ser o suficiente para o fluxo de trabalho de alguns usuários.
As supostas novas versões do Compressor e do Motion, por sua vez, deverão agradar principalmente pessoas que já usam o Final Cut Pro no iPad, uma vez que eles também têm como foco a edição de vídeos. Enquanto o primeiro ajuda a comprimir arquivos de áudio e vídeo, o segundo auxilia na criação de títulos 2D/3D, transições e efeitos.
O MainStage, por fim, deverá ser mais útil para usuários do Logic Pro, a ferramenta de produção musical mais parruda da Apple. Como seu nome sugere, ele foi feito para ser usado em performances ao vivo, permitindo controlar equipamentos, plugins e outras coisas rapidamente em tempo real.
Apesar desses vazamentos, ainda não está claro quando a Apple lançará esses apps e nem quais serão os seus respectivos preços. No macOS, eles funcionam com base em um sistema de compra única — algo que poderá mudar para um esquema de mensalidade caso eles sigam o mesmo caminho do Final Cut Pro e do Logic Pro para iPadOS.