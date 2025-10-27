Promoções na App Store: Dead Cells, Thimbleweed Park, UnTrap para o YouTube e mais!

Abrindo a semana com a nossa seleção de promoções na App Store para esta segunda-feira!

Publicidade

Apresentado em 2019 pelo estúdio francês Motion Twin — em uma parceria com a editora Playdigious —, o jogo Dead Cells é o nosso destaque do dia.

Com uma mecânica de “morrer e tentar novamente”, o jogo é bastante desafiador, com um extenso ambiente para exploração, onde a sua estratégia será fundamental para o sucesso.

A morte não é o fim. Jogue como um experimento de alquimia fracassado e explore o extenso castelo em constante mudança para descobrir o que aconteceu nesta ilha sombria …! Isto é, desde que você consiga passar pelos guardiões.

Desbloqueie novos níveis a cada morte e escolha novas alternativas de caminho —jogando em seu ritmo e com constante risco de uma nova derrota.

Publicidade

Confira o trailer:

Aproveite a oferta e bom desafio!

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$132 em descontos:

Jogos

Jogo de aventura com um pouco de puzzles.

Publicidade

Jogo de ação.

Jogo de aventura.

Aplicativos

Foco para vídeos no YouTube.

Publicidade

Utilitário para músicos.

Editor de metadados.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🛸