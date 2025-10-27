Navegue

Leitura de 1 minuto

Promoções na App Store: Dead Cells, Thimbleweed Park, UnTrap para o YouTube e mais!

Marcelo Melo
27/10/2025 • 23:15

Abrindo a semana com a nossa seleção de promoções na App Store para esta segunda-feira!

Apresentado em 2019 pelo estúdio francês Motion Twin — em uma parceria com a editora Playdigious —, o jogo Dead Cells é o nosso destaque do dia.

Com uma mecânica de “morrer e tentar novamente”, o jogo é bastante desafiador, com um extenso ambiente para exploração, onde a sua estratégia será fundamental para o sucesso.

A morte não é o fim.

Jogue como um experimento de alquimia fracassado e explore o extenso castelo em constante mudança para descobrir o que aconteceu nesta ilha sombria …!

Isto é, desde que você consiga passar pelos guardiões.

Desbloqueie novos níveis a cada morte e escolha novas alternativas de caminho —jogando em seu ritmo e com constante risco de uma nova derrota.

Confira o trailer:

YouTube video

Aproveite a oferta e bom desafio!

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$132 em descontos:

Jogos

Jogo de aventura com um pouco de puzzles.

Jogo de ação.

Jogo de aventura.

Aplicativos

Foco para vídeos no YouTube.

Utilitário para músicos.

Editor de metadados.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🛸

Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
