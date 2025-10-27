Promoções na App Store: Dead Cells, Thimbleweed Park, UnTrap para o YouTube e mais!

Abrindo a semana com a nossa seleção de promoções na App Store para esta segunda-feira!
Apresentado em 2019 pelo estúdio francês Motion Twin — em uma parceria com a editora Playdigious —, o jogo Dead Cells é o nosso destaque do dia.
Com uma mecânica de “morrer e tentar novamente”, o jogo é bastante desafiador, com um extenso ambiente para exploração, onde a sua estratégia será fundamental para o sucesso.
A morte não é o fim.
Jogue como um experimento de alquimia fracassado e explore o extenso castelo em constante mudança para descobrir o que aconteceu nesta ilha sombria …!
Isto é, desde que você consiga passar pelos guardiões.
Desbloqueie novos níveis a cada morte e escolha novas alternativas de caminho —jogando em seu ritmo e com constante risco de uma nova derrota.
Confira o trailer:
Aproveite a oferta e bom desafio!
Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$132 em descontos:
Jogos
Jogo de aventura com um pouco de puzzles.
Jogo de ação.
Jogo de aventura.
Aplicativos
Foco para vídeos no YouTube.
Utilitário para músicos.
Editor de metadados.
Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🛸