Próximos iPads Pro poderão contar com câmara de vapor, tal como os iPhones 17 Pro/17 Pro Max

Uma das grandes novidades lançadas pela Apple neste ano, a câmara de vapor dos iPhones 17 Pro poderá dar as caras também nos próximos iPads Pro, segundo informações relatadas pelo jornalista Mark Gurman na newsletter semanal “Power On” (da Bloomberg).

A Apple já estaria trabalhando nessa novidade para a próxima geração dos seus tablets mais avançados, a qual deverá ser lançada em 2027 caso a empresa siga o ritmo convencional de atualizações do dispositivo — algo que gira em torno dos 18 meses.

O futuro iPad Pro deverá contar com o chip “M6”, o qual, por sua vez, poderá ser fabricado num processo de 2 nanômetros da TSMC. Ainda mais poderoso que o M5 atual, ele poderá ter desempenho e eficiência incrementados graças a essa tecnologia de resfriamento.

Além disso, o jornalista destaca que adicionar uma câmara de vapor ao aparelho poderá ser uma forma de diferenciá-lo melhor do iPad Air, que vem cada vez mais ganhando recursos do modelo mais avançado — o que pode acabar confundindo alguns usuários.

Gurman também sugeriu que a tecnologia de câmara de vapor também poderá ser usada em outros produtos futuramente, caso dê certo no iPad Pro. Um futuro MacBook Air, por exemplo, poderia utilizá-la como um substituto eficaz para a ventoinha.

E falando em iPad…

A newsletter também trouxe detalhes sobre o atual estágio de desenvolvimento do dispositivo dobrável que se assemelharia a um iPad de 18 polegadas quando aberto. Antes previsto para 2028, ele enfrenta alguns problemas que adiaram seu lançamento para pelo menos 2029.

Esses problemas envolvem desafios ligados ao peso dos protótipos e ao painel OLED dobrável ultra-avançado. O preço (que deverá girar em torno dos US$3 mil) também é uma preocupação, já que a empresa estuda se há um mercado viável para esse possível produto.

