Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Divulgação/Meta
Ghost Posts no Threads

Threads agora permite criar posts que desaparecem em 24 horas

Bruno S. Gentile
27/10/2025 • 15:25
Leitura de 1 minuto

A Meta anunciou hoje a chegada dos chamados ghost posts (“posts-fantasma”, na tradução literal), novo formato de publicação no Threads que desaparece automaticamente após 24 horas. O recurso começou a ser disponibilizado globalmente e pode ser ativado na tela de criação de posts.

Publicidade

Assim, usuários podem compartilhar pensamentos momentâneos e experimentais, “sem a pressão da permanência ou da manutenção”, segundo a companhia. As publicações temporárias aparecem normalmente no feed, mas são destacadas por uma bolha pontilhada, que as diferenciam dos posts comuns.

Divulgação/Meta

Durante o período ativo, outros usuários podem curtir e responder, mas essas interações são privadas, sendo exibidas somente para o autor da postagem — padrão semelhante ao dos Stories do Instagram. Depois de expirado o prazo, o conteúdo desaparece do feed público, permanecendo acessível apenas ao criador, na seção “Arquivados” do menu principal.

Divulgação/Meta

A Meta afirma que o objetivo é, além de incentivar publicações mais autênticas e informais — em linha com o sucesso dos formatos presentes em outras plataformas —, ampliar o conjunto de ferramentas do Threads, que já inclui textos de até 10.000 caracteres e ocultação de spoilers.

Os ghost posts estão sendo liberados gradualmente para usuários no iOS, no Android e na web.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
Post Ant.

CBF poderá adotar sistema que usa iPhones para monitorar impedimentos
Próx. Post

FitWoody é um app fitness que se adapta à sua rotina para lhe motivar
Posts relacionados