Threads agora permite criar posts que desaparecem em 24 horas

A Meta anunciou hoje a chegada dos chamados ghost posts (“posts-fantasma”, na tradução literal), novo formato de publicação no Threads que desaparece automaticamente após 24 horas. O recurso começou a ser disponibilizado globalmente e pode ser ativado na tela de criação de posts.

Publicidade

Assim, usuários podem compartilhar pensamentos momentâneos e experimentais, “sem a pressão da permanência ou da manutenção”, segundo a companhia. As publicações temporárias aparecem normalmente no feed, mas são destacadas por uma bolha pontilhada, que as diferenciam dos posts comuns.

Divulgação/Meta

Durante o período ativo, outros usuários podem curtir e responder, mas essas interações são privadas, sendo exibidas somente para o autor da postagem — padrão semelhante ao dos Stories do Instagram. Depois de expirado o prazo, o conteúdo desaparece do feed público, permanecendo acessível apenas ao criador, na seção “Arquivados” do menu principal.

Divulgação/Meta

A Meta afirma que o objetivo é, além de incentivar publicações mais autênticas e informais — em linha com o sucesso dos formatos presentes em outras plataformas —, ampliar o conjunto de ferramentas do Threads, que já inclui textos de até 10.000 caracteres e ocultação de spoilers.

Os ghost posts estão sendo liberados gradualmente para usuários no iOS, no Android e na web.