Utilitário SilentKnight verifica e mantém a segurança do macOS automaticamente

Bruno S. Gentile
27/10/2025 • 16:44

O aplicativo SilentKnight é um utilitário gratuito para macOS que permite verificar, de forma automática, se as principais camadas de segurança do sistema estão ativas e atualizadas. Criado pela The Eclectic Light Company, o app reúne, em uma única interface, dados que normalmente ficam escondidos no sistema, dando ao usuário o controle da integridade do seu Mac.

Quando executado, o SilentKnight faz uma varredura completa em componentes como firmware, SIP 1System integrity protection, ou sistema de integridade e proteção., FileVault, Gatekeeper, TCC, MRT 2Malware removal tool, ou ferramenta removedora de malware. e XProtect, o antivírus nativo do macOS. O aplicativo compara versões instaladas com as mais recentes disponíveis nos servidores da Apple e indica o resultado com símbolos visuais.

  • ✅ = tudo está em atualizado e em ordem;
  • ⚠️ = há algo a verificar
  • ❌ = o componente precisa de atualização.
Divulgação/The Eclectic Light Company

O utilitário também é capaz de baixar e instalar atualizações de segurança diretamente, sem precisar abrir o menu “Atualização de Software”. Para usuários mais cautelosos, existe a opção de apenas baixar os pacotes e instalá-los depois, além de um modo de relatório detalhado, que exibe histórico e status de cada verificação.

Entre as funções avançadas, o SilentKnight identifica versões de firmware do Mac e do Apple Studio Display, checa se o FileVault está ativo e confirma se a proteção de sistema selado (SSV) está funcionando corretamente — recurso essencial em Macs com Apple Silicon. O app também informa se o Gatekeeper e o XProtect estão operando normalmente, garantindo que apenas softwares verificados possam ser executados.

Compatível com o macOS Catalina e versões posteriores, o utilitário está disponível gratuitamente no site da desenvolvedora. A versão mais recente, 2.9, aprimora verificações do XProtect, remove sistemas obsoletos do Gatekeeper e melhora a compatibilidade geral com os modelos mais novos de Macs.

via OS X Daily

Notas de rodapé

  • 1
    System integrity protection, ou sistema de integridade e proteção.
  • 2
    Malware removal tool, ou ferramenta removedora de malware.

Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
