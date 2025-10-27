Utilitário SilentKnight verifica e mantém a segurança do macOS automaticamente

O aplicativo SilentKnight é um utilitário gratuito para macOS que permite verificar, de forma automática, se as principais camadas de segurança do sistema estão ativas e atualizadas. Criado pela The Eclectic Light Company, o app reúne, em uma única interface, dados que normalmente ficam escondidos no sistema, dando ao usuário o controle da integridade do seu Mac.

Quando executado, o SilentKnight faz uma varredura completa em componentes como firmware, SIP , FileVault, Gatekeeper, TCC, MRT e XProtect, o antivírus nativo do macOS. O aplicativo compara versões instaladas com as mais recentes disponíveis nos servidores da Apple e indica o resultado com símbolos visuais.

✅ = tudo está em atualizado e em ordem;

⚠️ = há algo a verificar

❌ = o componente precisa de atualização.

Divulgação/The Eclectic Light Company

O utilitário também é capaz de baixar e instalar atualizações de segurança diretamente, sem precisar abrir o menu “Atualização de Software”. Para usuários mais cautelosos, existe a opção de apenas baixar os pacotes e instalá-los depois, além de um modo de relatório detalhado, que exibe histórico e status de cada verificação.

Entre as funções avançadas, o SilentKnight identifica versões de firmware do Mac e do Apple Studio Display, checa se o FileVault está ativo e confirma se a proteção de sistema selado (SSV) está funcionando corretamente — recurso essencial em Macs com Apple Silicon. O app também informa se o Gatekeeper e o XProtect estão operando normalmente, garantindo que apenas softwares verificados possam ser executados.

Compatível com o macOS Catalina e versões posteriores, o utilitário está disponível gratuitamente no site da desenvolvedora. A versão mais recente, 2.9, aprimora verificações do XProtect, remove sistemas obsoletos do Gatekeeper e melhora a compatibilidade geral com os modelos mais novos de Macs.

via OS X Daily