WhatsApp testa gerenciamento de memória em chats individuais e stickers de reações a status

O WhatsApp começou a testar um recurso que facilitará bastante o gerenciamento de memória. Trata-se da possibilidade de gerenciar o armazenamento diretamente da tela de conversas individuais — novidade que foi observada pelo site WABetaInfo na versão 25.31.10.70 beta do app para iOS.

A funcionalidade é um espécie de espelho/atalho do recurso que já existe nas configurações, o qual permite selecionar e apagar itens (como imagens e vídeos) caso eles não sejam mais necessários e/ou estejam ocupando espaço útil na memória do aparelho.

Assim como nas configurações, é possível ordenar itens por mais recentes ou antigos, bem como pelo tamanho. A vantagem dessa nova abordagem é permitir visualizar com facilidade apenas os itens da conversa em específico, sem a necessidade de pesquisar pelo contato desejado.

Essa escolha de design incentiva os usuários a gerenciar seu armazenamento de forma mais proativa, reduzindo o risco de ficar sem armazenamento inesperadamente.

Reação a status com figurinhas

O WhatsApp ganhará mais um recurso já disponível há muito tempo no Instagram: a possibilidade de adicionar uma figurinha de reação a uma atualização de status, a qual permite que visualizadores reajam com facilidade a ele, simplesmente tocando no sticker em questão.

Vista pelo mesmo site na versão 25.31.10.72 beta do app para iOS, o recurso é completamente privado e permite aos autores obter um contexto e feedback em tempo real sobre suas atualizações — além de ser uma opção a mais de engajamento com os status.

Quando um usuário reagir a um status por meio dessas figurinhas, o autor da publicação receberá uma notificação em tempo individual com o nome de quem reagiu e o emoji utilizado — algo que, obviamente, não ficará visível para terceiros.