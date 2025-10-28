Navegue

Adobe anuncia assistentes de IA para os seus apps, novo modelo para o Firefly e mais

Douglas Nascimento
28/10/2025 • 12:55
Leitura de 3 minuto

A Adobe anunciou hoje, durante a conferência Adobe MAX 2025, uma série de novos recursos de inteligência artificial (IA) para os seus produtos. A maioria delas tem como foco os modelos Firefly, presentes em apps da empresa para ajudar criadores na geração, edição e remoção de itens de seus projetos.

Entre as muitas novidades, está a introdução de assistentes de IA em seus principais aplicativos, os quais permitem aos usuários criar e refinar resultados usando linguagem natural — o que será bastante útil para economizar tempo ao realizar tarefas que podem ser repetitivas.

O Project Moonlight, atualmente ainda em fase beta, por sua vez, faz uso de uma interface conversacional alimentada por IA agêntica para utilizar insights dos canais sociais dos criadores visando ajudar a criar conteúdos de maneira rápida, desde a fase de conceito até a de criação.

Outra novidade bem interessante é o novo Firefly Image Model 5 (em beta pública), o qual é capaz de gerar imagens em resolução nativa de 4 megapixels as quais apresentam detalhes fotorrealistas que capturam iluminação e textura — além de gerar retratos de pessoas com precisão anatômica.

Adobe

O Firefly Image Model 5 é um dos que alimentarão a nova ferramenta denominada Prompt to Edit, a qual permite a criadores descrever as edições que desejam fazer em uma imagem usando as suas próprias palavras para que a IA faça todo o resto, sem dores de cabeça ou complexidades.

Os apps do pacote Creative Cloud também ganharam novas ferramentas de edição com IA, incluindo o Photoshop (Generative Fill, Generative Upscale e Harmonize), o Premiere (AI Object Mask e novas ferramentas de mascaramento) e o Lightroom (Assisted Culling).

Para alimentar essas novidades, a Adobe também está integrando modelos de IA parceiros de terceiros em suas principais ferramentas projetadas para os apps do Creative Cloud. Entre esses modelos estão o Gemini 2.5 Flash Image, o Black Forest Labs e o FLUX.1 Kontext.

O Adobe Firefly, por sua vez, está se tornando um estúdio criativo completo com novidades como o Generate Soundtrack (para gerar trilhas instrumentais), o Generate Speech (ferramenta de texto para fala) e o editor de vídeo Firefly (um editor de linha do tempo multitrack para a web).

As novidades ainda incluem o Firefly Creative Production (uma solução que permite editar milhares de imagens de uma única vez) e novidades para o Firefly Boards, que ganhou recursos como o Rotate Object, projetado para converter imagens 2D em 3D e posicionar objetos e pessoas.

A Adobe também anunciou uma parceria com o YouTube a qual integrará a edição de vídeos profissional da empresa com o YouTube Shorts — o que permitirá criar e publicar seus vídeos instantaneamente na plataforma por meio do aplicativo do Adobe Premiere para iPhone.

Por fim, a Adobe também anunciou soluções focadas em empresas, como a expansão do GenStudio com modelos de IA proprietários e personalizados, APIs 1Application programming interfaces, ou interfaces de programação de aplicações. e novas integrações, como a Firefly Foundry, a Firefly Design Intelligence e o Content Production Agent.

Muita coisa nova, hein?! 😅

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
