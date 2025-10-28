Além de display OLED, próximo iPad mini poderá ter resistência à água

O jornalista Mark Gurman (da Bloomberg) trouxe hoje algumas informações novas e outras que corroboram expectativas já aventadas sobre certos futuros dispositivos da Apple — em especial o iPad mini, o MacBook Air e o iPad Air. Segundo ele, a empresa está testando novas versões de cada produto com telas OLED 1Organic light-emitting diode, ou diodo emissor de luz orgânico..
Entre os três aparelhos, o iPad mini provavelmente será o primeiro a contar com a tecnologia, com um modelo equipado com OLED — codinome
J510 — esperado já para o ano que vem, segundo fontes anônimas do jornalista. Isso vai ao encontro de previsões anteriores. A mudança, porém, poderá resultar em preços mais altos, podendo custar até US$100 a mais.
Ainda de acordo com Gurman, a Apple também testou um novo design resistente à água para o iPad mini, incluindo um novo sistema de alto-falantes que utiliza tecnologia relacionada à vibração.
A mudança permitirá que a empresa remova os furos dos alto-falantes por onde a água poderia entrar. Essa é uma abordagem diferente do design resistente à água do iPhone, que mantém os furos, mas adiciona juntas e adesivos para evitar danos.
MacBook Air e iPad Air
Como já amplamente comentado, o MacBook Pro deverá se tornar o primeiro Mac com tela OLED em sua próxima versão. Contudo, a Apple também está desenvolvendo um MacBook Air que usará a mesma tecnologia — cujo lançamento provavelmente não ocorrerá antes de 2028.
Isso significa que a próxima versão do popular laptop, presumidamente equipada com o chip M5, chegará com o design atual do Air (mantendo a tela LCD 2Liquid crystal display, ou display de cristal líquido.).
Da mesma forma, embora o próximo iPad Air — previsto para chegar na primavera (do hemisfério norte) — deverá continuar usando um display LCD, o dispositivo só ganhará uma tela OLED na geração seguinte. Ou seja, o iPad Air será o último tablet da linha a fazer a transição — pelo menos por enquanto, já que a Apple não tem planos ativos para migrar o iPad de entrada para OLED.
