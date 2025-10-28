App MeuMedicamento adota Liquid Glass e ganha recursos de IA

Já falamos algumas vezes sobre o app MeuMedicamento, uma solução bem interessante para ajudar no controle e no gerenciamento de medicamentos. Obra do desenvolvedor brasileiro Fabio Luiz Fiorita Pontes, ele ganhou ontem um update com uma série de novidades.

Chegando à sua versão 4.2, o app foi atualizado em termos de design com o Liquid Glass, ganhando um novo ícone, uma interface totalmente redesenhada com camadas translúcidas e efeitos de profundidade, bem como um novo visual para as telas de Lista, Relatórios e Calendário.

Outra novidade excelente é a integração com a Apple Intelligence, a qual fornece os novos recursos Assistente de Medicação (um agente que responde a perguntas sobre doses, horários e estoques) e o Resumo Inteligente (que analisa hábitos e cria um panorama completo sobre eles).

Há também o novo recurso Insights, o qual fornece dados gerados automaticamente a partir dos dados dos usuários, mostrando streaks, conquistas, horários eficazes, alertas de estoque e variações de preço. Ele não depende da Apple Intelligence, então é suportado por bem mais iPhones.

O MeuMedicamento também fornece agora notificações mais confiáveis, com reagendamento de dose automático, bem como agora conta com alerta de estoque unificado — o que permite que uma única notificação liste todos os medicamentos com baixo estoque de uma única vez.

O MeuMedicamento pode ser baixado gratuitamente na App Store, mas é necessário adquirir a versão Pro (compra única de R$50) para adicionar medicamentos ilimitados, receber notificações de baixa medicação, recursos de IA, insights e ícones personalizados.