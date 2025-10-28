Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

App MeuMedicamento adota Liquid Glass e ganha recursos de IA

Douglas Nascimento
28/10/2025 • 10:57
MeuMedicamento

Já falamos algumas vezes sobre o app MeuMedicamento, uma solução bem interessante para ajudar no controle e no gerenciamento de medicamentos. Obra do desenvolvedor brasileiro Fabio Luiz Fiorita Pontes, ele ganhou ontem um update com uma série de novidades.

Publicidade

Chegando à sua versão 4.2, o app foi atualizado em termos de design com o Liquid Glass, ganhando um novo ícone, uma interface totalmente redesenhada com camadas translúcidas e efeitos de profundidade, bem como um novo visual para as telas de Lista, Relatórios e Calendário.

MeuMedicamento

Outra novidade excelente é a integração com a Apple Intelligence, a qual fornece os novos recursos Assistente de Medicação (um agente que responde a perguntas sobre doses, horários e estoques) e o Resumo Inteligente (que analisa hábitos e cria um panorama completo sobre eles).

Há também o novo recurso Insights, o qual fornece dados gerados automaticamente a partir dos dados dos usuários, mostrando streaks, conquistas, horários eficazes, alertas de estoque e variações de preço. Ele não depende da Apple Intelligence, então é suportado por bem mais iPhones.

Publicidade

Posts relacionados

O MeuMedicamento também fornece agora notificações mais confiáveis, com reagendamento de dose automático, bem como agora conta com alerta de estoque unificado — o que permite que uma única notificação liste todos os medicamentos com baixo estoque de uma única vez.

O MeuMedicamento pode ser baixado gratuitamente na App Store, mas é necessário adquirir a versão Pro (compra única de R$50) para adicionar medicamentos ilimitados, receber notificações de baixa medicação, recursos de IA, insights e ícones personalizados.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Processo antitruste envolvendo a App Store perde status de ação coletiva em reviravolta
Próx. Post

Adobe anuncia assistentes de IA para os seus apps, novo modelo para o Firefly e mais
Posts relacionados