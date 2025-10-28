Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Apple abandonará botões físicos nos iPhones em 2027, diz leaker

O Controle da Câmera já deverá passar por mudanças no ano que vem
Douglas Nascimento
28/10/2025 • 09:30
PhoneArena
Suposto botão de Ação do "iPhone 15 Pro"

O leaker conhecido como Instant Digital publicou ontem na rede social chinesa Weibo que a Apple continua trabalhando em botões de estado sólido para os iPhones — algo que poderá se concretizar por completo apenas em 2027, quando a empresa deverá lançar o “iPhone 20” (no aniversário de duas décadas do aparelho).

Publicidade

Sem partes mecânicas e funcionando por meio de feedback háptico, esses botões já teriam passado pela fase de validação funcional para que daqui a dois anos tanto o botão lateral quanto os botões de volume, o Botão de Ação e o Controle da Câmera ganhem um retorno tátil localizado, com vibração apenas na área pressionada.

Posts relacionados

Falando especificamente sobre o botão dedicado à câmera, ele deverá começar a passar por mudanças já a partir do ano que vem, quando a Apple segundo o leaker removerá a camada de detecção capacitiva nele presente para manter apenas o reconhecimento por pressão (como deverão funcionar também os demais botões dos aparelhos).

Essa abordagem tornará o Controle da Câmera mais simples em relação ao que temos atualmente, uma vez que a Apple usa a camada capacitiva do botão para detectar gestos — os quais provavelmente passarão a ser reconhecidos apenas pela camada de pressão, como já acontece em alguns smartphones com Android.

Publicidade

O retorno vibratório localizado, por sua vez, chegará ao botão (como aos demais) apenas em 2027, graças a uma tecnologia piezoelétrica que substituirá o sistema tátil atual. Ela dará aos usuários uma sensação mais realista de um botão, uma vez que o feedback háptico não partirá do corpo do aparelho como um todo.

Além dessa vantagem sensorial, a adoção de botões de estado sólido eliminará a necessidade de recortes no corpo dos iPhones, melhorando em larga escala a resistência a água e proporcionando a um design mais uniforme e menos propenso a problemas geralmente existentes quando falamos em botões mecânicos.

via MacRumors

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Mais em conta, plano ChatGPT Go é lançado pela OpenAI no Brasil
Posts relacionados