Apple abandonará botões físicos nos iPhones em 2027, diz leaker

O leaker conhecido como Instant Digital publicou ontem na rede social chinesa Weibo que a Apple continua trabalhando em botões de estado sólido para os iPhones — algo que poderá se concretizar por completo apenas em 2027, quando a empresa deverá lançar o “iPhone 20” (no aniversário de duas décadas do aparelho).

Sem partes mecânicas e funcionando por meio de feedback háptico, esses botões já teriam passado pela fase de validação funcional para que daqui a dois anos tanto o botão lateral quanto os botões de volume, o Botão de Ação e o Controle da Câmera ganhem um retorno tátil localizado, com vibração apenas na área pressionada.

Falando especificamente sobre o botão dedicado à câmera, ele deverá começar a passar por mudanças já a partir do ano que vem, quando a Apple segundo o leaker removerá a camada de detecção capacitiva nele presente para manter apenas o reconhecimento por pressão (como deverão funcionar também os demais botões dos aparelhos).

Essa abordagem tornará o Controle da Câmera mais simples em relação ao que temos atualmente, uma vez que a Apple usa a camada capacitiva do botão para detectar gestos — os quais provavelmente passarão a ser reconhecidos apenas pela camada de pressão, como já acontece em alguns smartphones com Android.

O retorno vibratório localizado, por sua vez, chegará ao botão (como aos demais) apenas em 2027, graças a uma tecnologia piezoelétrica que substituirá o sistema tátil atual. Ela dará aos usuários uma sensação mais realista de um botão, uma vez que o feedback háptico não partirá do corpo do aparelho como um todo.

Além dessa vantagem sensorial, a adoção de botões de estado sólido eliminará a necessidade de recortes no corpo dos iPhones, melhorando em larga escala a resistência a água e proporcionando a um design mais uniforme e menos propenso a problemas geralmente existentes quando falamos em botões mecânicos.

via MacRumors