Apple atinge US$4 trilhões em valor de mercado

Após começar esta semana em alta, a Apple atingiu um marco importante no mercado de ações nesta terça-feira (28/10), com seu valor de mercado ultrapassando a impressionante marca de US$4 trilhões pela primeira vez.

No exato momento de publicação desta matéria, porém, o market cap da Apple está abaixo do marco registrado mais cedo: US$3,995 trilhões. Ainda assim, pode ser que a companhia volte a ultrapassar o valor até o fechamento da Nasdaq hoje.

Vale lembrar que a Apple se tornou a primeira empresa do mundo a atingir US$3 trilhões em valor de mercado, fato ocorrido em janeiro de 2022. Em outros tempos, ela também teria sido a primeira empresa a alcançar o marco dos US$4 tri — mas esse não foi o caso, porque a NVIDIA se tornou a primeira a entrar para o clube dos quatrilionários (devido à demanda global por seus chips), seguida pela Microsoft.

A capitalização de mercado é baseada no valor total de todas as ações em circulação da Apple, cuja contagem atualizada será informada no próximo relatório fiscal da empresa, o qual será divulgado nesta quinta-feira (30/10).

As ações da Apple vêm subindo desde o lançamento dos iPhones 17/Air, em setembro, graças à forte demanda pelos novos dispositivos. Além disso, o mercado vem reagindo positivamente à esperança de um acordo comercial entre os Estados Unidos e a China.

