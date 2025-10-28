Apple rebate Fintiv em caso sobre infração de patente no Apple Pay

A Apple apresentou sua resposta [PDF] à queixa da empresa Fintiv sobre uma suposta infração de patente com o Apple Pay, cuja ação foi protocolada em agosto passado nos Estados Unidos.

Embora a Fintiv — especializada em ecossistemas patenteados de carteiras digitais —tenha apresentado a queixa há dois meses, a empresa não notificou a Apple, o que de fato daria início ao processo. Como informado pela Maçã ao 9to5Mac, a Fintiv está simplesmente “adiando e evitando que seu caso, sem mérito, seja julgado em tribunal”.

Argumentos

A Apple pressionou para que o caso fosse transferido para o Texas, onde outra ação do tipo já foi resolvida, mas a Fintiv insistiu que ele permanecesse na Geórgia — e a Maçã argumenta que a empresa não deveria ter permissão para selecionar um distrito não relacionado com sua queixa.

A gigante de Cupertino também apontou na sua resposta que a Fintiv passou mais de sete anos tentando explorar uma única patente e que os tribunais decidiram duas vezes que o Apple Pay não a utiliza.

Outro argumento da companhia está relacionado à contratação de dois ex-funcionários da CorFire (hoje, a Fintiv), os quais ingressaram na Apple em 2015 — sendo que o Apple Pay já havia sido lançado em 2014, enfraquecendo qualquer alegação de que a contratação deles contribuiu para o desenvolvimento do serviço de pagamento.

Por fim, a Apple descreve as alegações de extorsão da Fintiv como um “exagero”. Vale notar que a Fintiv abandonou seu caso anterior antes que pudesse ser julgado por um júri.

Próximos passos

O tribunal da Geórgia agora determinará onde o caso se enquadra e se ele pode ou não prosseguir. Se a Justiça da Geórgia mantiver a jurisdição do processo, a Apple quer que ele seja descartado sob a Regra 12(b)(6), que permite a um réu pedir ao tribunal que rejeite uma ação judicial por não apresentar uma reivindicação válida.

Assim, a menos que a Fintiv apresente novas evidências ou apresente uma reclamação em tempo hábil, a Apple parece dedicada a encerrar uma década de litígios envolvendo o Apple Pay.