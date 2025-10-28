Câmera Insta360 X4 Air chega com tamanho reduzido, lentes substituíveis e mais

A Insta360 anunciou hoje a câmera X4 Air, uma alternativa mais leve, menor e mais acessível à X5, lançada em abril passado.

Publicidade

A X4 Air oferece recursos de gravação semelhantes aos da X4 original, como vídeos em 8K a até 30 quadros por segundo em 360º. Filmando em 4K, a taxa de quadros atinge no máximo 50qps — enquanto a X5 e a X4 podem gravar em 4K a até 100qps — ao passo que a filmagem em até 120qps está disponível apenas em 1080p. Ela também não tem recursos robustos ao capturar fotos, atingindo no máximo 29 megapixels, contra os 72MP da X5 e da X4.

A X4 Air possui um par de sensores de 1/1,8 polegada, ligeiramente maiores do que os sensores de 1/2 polegada usados ​​na X4 mais antiga, os quais devem ajudar a capturar “melhores detalhes e cores mais vivas diretamente da câmera”.

O verdadeiro apelo da X4 Air é o seu tamanho, sendo cerca de 10 milímetros menor que os outros modelos e 30 gramas mais leve, tornando-a mais conveniente para transportar o dia todo. Por conta do tamanho reduzido, ela também possui uma bateria menor, de 2.010mAh, com autonomia de até 88 minutos ao gravar a 8K a 30qps.

As proteções de lente removíveis introduzidas com a X4 estão disponíveis na X4 Air, mas ela também vem com lentes substituíveis pelo usuário que podem ser trocadas em segundos (um dos recursos mais elogiados da X5).

Publicidade

A X4 Air também é à prova d’água em profundidades de até 15 metros, como a X5, sem a necessidade de uma caixa de mergulho, e inclui as opções de gravação sem as mãos da câmera de ação, incluindo gestos, controle de voz e a opção de girar o bastão de selfie para frente e para trás para começar a capturar.

Custando a partir de US$350, a X4 Air está disponível na online da Insta360 nas cores preto grafite e branco ártico.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.