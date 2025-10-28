Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Insta360 X4 Air
View on YouTube

Câmera Insta360 X4 Air chega com tamanho reduzido, lentes substituíveis e mais

Luiz Gustavo Ribeiro
28/10/2025 • 16:00
Leitura de 2 minuto

A Insta360 anunciou hoje a câmera X4 Air, uma alternativa mais leve, menor e mais acessível à X5, lançada em abril passado.

Publicidade

A X4 Air oferece recursos de gravação semelhantes aos da X4 original, como vídeos em 8K a até 30 quadros por segundo em 360º. Filmando em 4K, a taxa de quadros atinge no máximo 50qps — enquanto a X5 e a X4 podem gravar em 4K a até 100qps — ao passo que a filmagem em até 120qps está disponível apenas em 1080p. Ela também não tem recursos robustos ao capturar fotos, atingindo no máximo 29 megapixels, contra os 72MP da X5 e da X4.

Insta360 X4 Air

A X4 Air possui um par de sensores de 1/1,8 polegada, ligeiramente maiores do que os sensores de 1/2 polegada usados ​​na X4 mais antiga, os quais devem ajudar a capturar “melhores detalhes e cores mais vivas diretamente da câmera”.

O verdadeiro apelo da X4 Air é o seu tamanho, sendo cerca de 10 milímetros menor que os outros modelos e 30 gramas mais leve, tornando-a mais conveniente para transportar o dia todo. Por conta do tamanho reduzido, ela também possui uma bateria menor, de 2.010mAh, com autonomia de até 88 minutos ao gravar a 8K a 30qps.

Insta360 X4 Air
Insta360 X4 Air
Insta360 X4 Air
Insta360 X4 Air
Insta360 X4 Air
Insta360 X4 Air
Insta360 X4 Air

As proteções de lente removíveis introduzidas com a X4 estão disponíveis na X4 Air, mas ela também vem com lentes substituíveis pelo usuário que podem ser trocadas em segundos (um dos recursos mais elogiados da X5).

Publicidade

A X4 Air também é à prova d’água em profundidades de até 15 metros, como a X5, sem a necessidade de uma caixa de mergulho, e inclui as opções de gravação sem as mãos da câmera de ação, incluindo gestos, controle de voz e a opção de girar o bastão de selfie para frente e para trás para começar a capturar.

Insta360 X4 Air

Custando a partir de US$350, a X4 Air está disponível na online da Insta360 nas cores preto grafite e branco ártico.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Apple rebate Fintiv em caso sobre infração de patente no Apple Pay
Próx. Post

iPhones 17/Air empatam com os iPhones 15 Pro em testes de tela do DXOMARK
Posts relacionados