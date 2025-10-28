Carros da Jetour poderão ser abertos e ligados usando o iPhone e o Apple Watch

Logo, será possível usar o aplicativo Carteira (Wallet), do iOS, para trancar, destrancar e dar partida em veículos da chinesa Jetour, de acordo com evidências de backend descobertas pelo MacRumors.

Embora seja um nome desconhecido por aqui, a Jetour pertence a uma marca bem mais familiar para o mercado brasileiro: a também chinesa Chery. Inclusive, há rumores de que sua empresa-mãe pretende lançar os primeiros veículos com o emblema da subsidiária no Brasil em breve.

O suporte ao recurso Chaves do Carro (Car Keys) é uma boa notícia, obviamente, para donos de iPhones/Apple Watches que também dirigem carros da Jetour, que com certeza não são poucos dada a importância do mercado chinês para as vendas anuais do smartphone da Apple.

Essa ferramenta permite que usuários armazenem uma versão digitalizada das chaves de veículos, as quais aparecem no app Carteira como se fossem um cartão de crédito virtual. Assim como em pagamentos, a comunicação entre o iPhone e o veículo se dá por meio da tecnologia Near Field Communication (NFC).

Além da Jetour, já suportam as chaves de carro do iOS montadoras como Rivian, Mercedes-Benz, Hyundai, Kia, Volvo, Polestar, Audi e BMW.