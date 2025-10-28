Navegue

Ícone do Gmail no iOS/iPadOS

Como economizar dados em chamadas do Google Meet no Gmail [iPhone e iPad]

Pedro Henrique Nunes
28/10/2025 • 07:30
Leitura de 1 minuto

O aplicativo Gmail para iPhones e iPads é indispensável para quem usa o serviço de email do Google com frequência ou simplesmente prefere-o em comparação com o Mail, da Apple.

Uma dica bem útil envolvendo esse app possibilita que você limite o uso de dados em chamadas dentro do app via Google Meet. Assim, a bateria do seu dispositivo acabará sendo poupada também. Veja como habilitar! 🙂

Com o app do Gmail aberto, toque nos três risquinhos (no canto superior esquerdo) e vá até “Configurações”.

Acesse “Uso de dados” e marque a opção “Limitar o uso de dados”.

Obviamente, a qualidade das suas chamadas será impactada de maneira a economizar dados e bateria. Mas pode ser que, no seu caso, seja suficiente.

