Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Como sair automaticamente de chamadas vazias do Meet no Gmail [iPhone e iPad]

Pedro Henrique Nunes
28/10/2025 • 08:00

O Gmail para iPhones e iPads permite que você realize e receba chamadas de vídeo do Google Meet de um jeito supersimples.

Publicidade

Uma dica muito legal envolvendo essa função possibilita que você seja removido de chamadas vazias, ou seja, quando ninguém mais entrar na sala de reunião. Veja, a seguir, como habilitar isso! 😊

  1. Abra o app Gmail no seu smartphone ou tablet;
  2. Toque nos três risquinhos, no canto superior esquerdo;
  3. Vá até “Configurações”;
  4. Escolha “Meet”;
  5. Marque a opção “Sair de chamadas vazias”.

Assim, você será removido das chamadas após alguns minutos de inatividade, sem ninguém entrar mais nela.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Como economizar dados em chamadas do Google Meet no Gmail [iPhone e iPad]
Posts relacionados