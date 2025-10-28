Como sair automaticamente de chamadas vazias do Meet no Gmail [iPhone e iPad]

O Gmail para iPhones e iPads permite que você realize e receba chamadas de vídeo do Google Meet de um jeito supersimples.

Uma dica muito legal envolvendo essa função possibilita que você seja removido de chamadas vazias, ou seja, quando ninguém mais entrar na sala de reunião. Veja, a seguir, como habilitar isso! 😊

Abra o app Gmail no seu smartphone ou tablet; Toque nos três risquinhos, no canto superior esquerdo; Vá até “Configurações”; Escolha “Meet”; Marque a opção “Sair de chamadas vazias”.

Assim, você será removido das chamadas após alguns minutos de inatividade, sem ninguém entrar mais nela.