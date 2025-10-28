iPhones 17/Air empatam com os iPhones 15 Pro em testes de tela do DXOMARK

A linha iPhone 17 registrou 151 pontos no teste de tela do DXOMARK, alcançando a 25ª posição global e a 5ª entre os modelos premium. O resultado coloca os aparelhos da Apple atrás de rivais como o Galaxy S24 (154 pontos) e o Galaxy S24 Ultra (155).

Segundo o DXOMARK, os dispositivos da Maçã, incluindo o iPhone Air e o iPhone 17 Pro Max, apresentam excelente legibilidade (154 pontos) e reprodução de cores precisa (155 pontos). A resposta ao toque também foi bem avaliada (163 pontos), demonstrando fluidez e precisão nas interações. O desempenho em vídeos, porém, ficou abaixo do dos concorrentes (140 pontos), principalmente por queda de contraste e brilho em ambientes escuros.

Os testes indicaram ainda que os três modelos mantêm alta consistência de cores (até 99%) e refletância reduzida, o que favorece o uso em ambientes externos. O DXOMARK destacou o selo Eye Comfort, concedido por recursos de redução de cintilação e brilho mínimo de 0,79 nit — parâmetros que aumentam o conforto visual em longos períodos de uso.

Com especificações próximas, os aparelhos compartilham painéis OLED com taxas de atualização variáveis de até 120Hz e densidade de 460ppi. Ainda assim, a pontuação idêntica evidencia que a empresa priorizou estabilidade e eficiência energética em vez de saltos visuais em relação à geração anterior.

No ranking geral, os iPhones ficaram empatados com os iPhones 15 Pro/15 Pro Max, ambos também com 151 pontos, confirmando uma evolução gradual no segmento de telas, mas sem mudanças expressivas na liderança do mercado (apesar de boas melhorias nos aparelhos deste ano, como brilho máximo de até 3.000 nits em ambientes externos).

