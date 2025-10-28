Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

iPhones 17/Air empatam com os iPhones 15 Pro em testes de tela do DXOMARK

Bruno S. Gentile
28/10/2025 • 16:14
Novos iPhones (17 Pro [Max], Air e 17)

A linha iPhone 17 registrou 151 pontos no teste de tela do DXOMARK, alcançando a 25ª posição global e a 5ª entre os modelos premium. O resultado coloca os aparelhos da Apple atrás de rivais como o Galaxy S24 (154 pontos) e o Galaxy S24 Ultra (155).

Publicidade

Segundo o DXOMARK, os dispositivos da Maçã, incluindo o iPhone Air e o iPhone 17 Pro Max, apresentam excelente legibilidade (154 pontos) e reprodução de cores precisa (155 pontos). A resposta ao toque também foi bem avaliada (163 pontos), demonstrando fluidez e precisão nas interações. O desempenho em vídeos, porém, ficou abaixo do dos concorrentes (140 pontos), principalmente por queda de contraste e brilho em ambientes escuros.

Os testes indicaram ainda que os três modelos mantêm alta consistência de cores (até 99%) e refletância reduzida, o que favorece o uso em ambientes externos. O DXOMARK destacou o selo Eye Comfort, concedido por recursos de redução de cintilação e brilho mínimo de 0,79 nit — parâmetros que aumentam o conforto visual em longos períodos de uso.

Posts relacionados

Com especificações próximas, os aparelhos compartilham painéis OLED 1Organic light-emitting diode, ou diodo emissor de luz orgânico. com taxas de atualização variáveis de até 120Hz e densidade de 460ppi. Ainda assim, a pontuação idêntica evidencia que a empresa priorizou estabilidade e eficiência energética em vez de saltos visuais em relação à geração anterior.

No ranking geral, os iPhones ficaram empatados com os iPhones 15 Pro/15 Pro Max, ambos também com 151 pontos, confirmando uma evolução gradual no segmento de telas, mas sem mudanças expressivas na liderança do mercado (apesar de boas melhorias nos aparelhos deste ano, como brilho máximo de até 3.000 nits em ambientes externos).

iPhone 17 Pro Max

R$ 12.499,00

iPhone 17 Pro

R$ 11.498,88

iPhone Air

R$ 10.498,92

iPhone 17

R$ 7.998,84

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Notas de rodapé

  • 1
    Organic light-emitting diode, ou diodo emissor de luz orgânico.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
Post Ant.

Câmera Insta360 X4 Air chega com tamanho reduzido, lentes substituíveis e mais
Próx. Post

Carros da Jetour poderão ser abertos e ligados usando o iPhone e o Apple Watch
Posts relacionados