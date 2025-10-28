Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Moonlock by MacPaw

MacPaw lança Moonlock, antivírus completo com VPN e fácil usabilidade

Luiz Gustavo Ribeiro
28/10/2025 • 10:00
Leitura de 2 minuto

A MacPaw, desenvolvedora de softwares para Mac desde 2008, está lançando o Moonlock, um antivírus independente para macOS desenvolvido para usuários comuns. Alimentado pela Moonlock Engine (presente no popular CleanMyMac), o software monitora aplicativos específicos e processos do sistema.

Publicidade

O Moonlock simplifica a segurança digital com proteção em tempo real, scanner de malware, VPN 1Virtual private network, ou rede privada virtual., entre outros.

YouTube video

Se você já utiliza o CleanMyMac, então a interface do Moonlock vai parecer bastante familiar. Isso porque o app conta com uma barra lateral com os principais recursos e um botão localizado na parte inferior que possibilita a execução das funções.

Por falar em funções, o Moonlock oferece várias vantagens, conforme supracitado. Entre elas está o scanner de malware, que oferece três tipos de varredura: Rápida (Quick), Balanceada (Balanced) e Profunda (Deep). Após selecionar qualquer uma delas, basta iniciar o processo e deixar o Moonlock fazer seu trabalho.

Varredura do Moonlock

Um dos grandes diferenciais do Moonlock é oferecer uma VPN integrada fácil de usar. Basta dar início ao processo, conceder a devida permissão do sistema e utilizar o serviço para proteger a sua identidade online.

Publicidade

A princípio, a VPN rodará a partir de uma localização recomendada/otimizada, mas é possível selecionar manualmente um país específico.

Moonlock VPN

O Inspetor de Rede (Network Inspector) é outro grande benefício do Moonlock. Com ele, você consegue impedir que os seus dados sejam compartilhados por sites e apps em determinadas regiões. Para isso, selecione os países que você deseja bloquear (ou seja, impedir que os seus dados sejam enviados) e dê início ao processo.

Network Inspector do Moonlock

O Moonlock também oferece um recurso de Proteção do Sistema (System Protector) que avalia todos os ajustes ativos e inativos no seu Mac, incluindo múltiplas funções de segurança. Caso ele detecte opções importantes em desuso, indicará qual o risco disso e como ativá-las. Todo o processo é intuitivo e facilita que você detecte quais funções do macOS são importantes manter ativadas.

System Protection do Moonlock

Assim como o recurso acima, o Consultor de Segurança (Security Advirsor) do Moonlock visa informar métodos de segurança para evitar que você seja alvo de ataques cibernéticos. É possível assinalar quais dicas já foram cumpridas e assim acompanhar o que ainda falta alterar, tudo muito prático e direto.

Security Advisor do Moonlock

O Moonlock já pode ser baixado para macOS no site da MacPaw.

Notas de rodapé

  • 1
    Virtual private network, ou rede privada virtual.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Apple abandonará botões físicos nos iPhones em 2027, diz leaker
Posts relacionados