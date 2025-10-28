MacPaw lança Moonlock, antivírus completo com VPN e fácil usabilidade

A MacPaw, desenvolvedora de softwares para Mac desde 2008, está lançando o Moonlock, um antivírus independente para macOS desenvolvido para usuários comuns. Alimentado pela Moonlock Engine (presente no popular CleanMyMac), o software monitora aplicativos específicos e processos do sistema.

Publicidade

O Moonlock simplifica a segurança digital com proteção em tempo real, scanner de malware, VPN , entre outros.

Se você já utiliza o CleanMyMac, então a interface do Moonlock vai parecer bastante familiar. Isso porque o app conta com uma barra lateral com os principais recursos e um botão localizado na parte inferior que possibilita a execução das funções.

Por falar em funções, o Moonlock oferece várias vantagens, conforme supracitado. Entre elas está o scanner de malware, que oferece três tipos de varredura: Rápida (Quick), Balanceada (Balanced) e Profunda (Deep). Após selecionar qualquer uma delas, basta iniciar o processo e deixar o Moonlock fazer seu trabalho.

Um dos grandes diferenciais do Moonlock é oferecer uma VPN integrada fácil de usar. Basta dar início ao processo, conceder a devida permissão do sistema e utilizar o serviço para proteger a sua identidade online.

Publicidade

A princípio, a VPN rodará a partir de uma localização recomendada/otimizada, mas é possível selecionar manualmente um país específico.

O Inspetor de Rede (Network Inspector) é outro grande benefício do Moonlock. Com ele, você consegue impedir que os seus dados sejam compartilhados por sites e apps em determinadas regiões. Para isso, selecione os países que você deseja bloquear (ou seja, impedir que os seus dados sejam enviados) e dê início ao processo.

O Moonlock também oferece um recurso de Proteção do Sistema (System Protector) que avalia todos os ajustes ativos e inativos no seu Mac, incluindo múltiplas funções de segurança. Caso ele detecte opções importantes em desuso, indicará qual o risco disso e como ativá-las. Todo o processo é intuitivo e facilita que você detecte quais funções do macOS são importantes manter ativadas.

Assim como o recurso acima, o Consultor de Segurança (Security Advirsor) do Moonlock visa informar métodos de segurança para evitar que você seja alvo de ataques cibernéticos. É possível assinalar quais dicas já foram cumpridas e assim acompanhar o que ainda falta alterar, tudo muito prático e direto.

O Moonlock já pode ser baixado para macOS no site da MacPaw.