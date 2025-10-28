Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Mais em conta, plano ChatGPT Go é lançado pela OpenAI no Brasil

A novidade chega com uma oferta especial para clientes do Nubank
Bruno Cardoso
28/10/2025 • 09:13
Gargantiopa / Shutterstock.com
Ícone do app ChatGPT no Dock do macOS

Usa o ChatGPT e mora no Brasil? Pois saiba que agora há uma forma mais em conta de acessar os recursos avançados da ferramenta inteligência artificial por aqui.

Publicidade

Falo do ChatGPT Go, novo plano de assinatura que sai por R$40 mensais e chega para ser uma opção intermediária entre o planos gratuito e Plus.

Lançado primeiro na Índia, esse plano aumenta os limites diários de prompts enviados, imagens geradas e arquivos enviados em 10x, dando a usuários mais exigentes mais “espaço” para trabalhar. Nessa modalidade, a memória do chatbot para respostas personalizadas também fica 2x maior.

Entre os planos do ChatGPT que podem ser assinados por usuários comuns além do Go no Brasil, temos, como dito, o Plus — que sai por R$100 mensais; o Pro, disponível por R$100 mensais; e o Business, comercializado por R$135 mensais por usuário (no plano anual) ou por R$160 mensais por usuário no plano mensal.

Publicidade

Assim como os outros planos do chatbot da OpenAI, o ChatGPT Go confere acesso ao GPT-5, o modelo de inteligência artificial mais avançado da companhia comandada por Sam Altman.

Parceria com o Nubank

Para aproveitar o lançamento, a OpenAI firmou uma parceria com o Nubank para oferecer o ChatGPT Go de forma gratuita para clientes da fintech (por tempo limitado).

Correntistas “comuns” da instituição financeira têm direito a um mês de ChatGPT Go, enquanto clientes Nubank+ podem aproveitá-lo por até três meses e usuários Nubank Ultravioleta, por até 12 meses.

Publicidade

Com a parceria com a OpenAI para oferecer este novo produto gratuitamente, estamos posicionando o Nubank como uma porta de entrada para inovações que tornam a vida dos nossos clientes melhor e mais fácil. Oferecer o ChatGPT Go é a nossa maneira de simplificar o acesso à tecnologia de ponta e retribuir algo ainda mais valioso aos nossos usuários: tempo.

Aly Ahearn, vice-presidente do Nubank Ultravioleta.

Essa promoção, no entanto, vale apenas para usuários que nunca assinaram um plano do ChatGPT antes.

via Forbes

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

★ Vídeo: como recuperar arquivos apagados no macOS 26? O Recoverit 14 pode lhe ajudar!
Posts relacionados