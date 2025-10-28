Mais em conta, plano ChatGPT Go é lançado pela OpenAI no Brasil

Usa o ChatGPT e mora no Brasil? Pois saiba que agora há uma forma mais em conta de acessar os recursos avançados da ferramenta inteligência artificial por aqui.

Falo do ChatGPT Go, novo plano de assinatura que sai por R$40 mensais e chega para ser uma opção intermediária entre o planos gratuito e Plus.

Lançado primeiro na Índia, esse plano aumenta os limites diários de prompts enviados, imagens geradas e arquivos enviados em 10x, dando a usuários mais exigentes mais “espaço” para trabalhar. Nessa modalidade, a memória do chatbot para respostas personalizadas também fica 2x maior.

Entre os planos do ChatGPT que podem ser assinados por usuários comuns além do Go no Brasil, temos, como dito, o Plus — que sai por R$100 mensais; o Pro, disponível por R$100 mensais; e o Business, comercializado por R$135 mensais por usuário (no plano anual) ou por R$160 mensais por usuário no plano mensal.

Assim como os outros planos do chatbot da OpenAI, o ChatGPT Go confere acesso ao GPT-5, o modelo de inteligência artificial mais avançado da companhia comandada por Sam Altman.

Parceria com o Nubank

Para aproveitar o lançamento, a OpenAI firmou uma parceria com o Nubank para oferecer o ChatGPT Go de forma gratuita para clientes da fintech (por tempo limitado).

Correntistas “comuns” da instituição financeira têm direito a um mês de ChatGPT Go, enquanto clientes Nubank+ podem aproveitá-lo por até três meses e usuários Nubank Ultravioleta, por até 12 meses.

Com a parceria com a OpenAI para oferecer este novo produto gratuitamente, estamos posicionando o Nubank como uma porta de entrada para inovações que tornam a vida dos nossos clientes melhor e mais fácil. Oferecer o ChatGPT Go é a nossa maneira de simplificar o acesso à tecnologia de ponta e retribuir algo ainda mais valioso aos nossos usuários: tempo. —Aly Ahearn, vice-presidente do Nubank Ultravioleta.

Essa promoção, no entanto, vale apenas para usuários que nunca assinaram um plano do ChatGPT antes.

