Natalie Martinez e Charlotte Lawrence estarão na 2ª temporada de “Bad Monkey”, do Apple TV

O Deadline confirmou o retorno de Natalie Martinez e Charlotte Lawrence na segunda temporada de “Bad Monkey”, série de comédia policial estrelada e produzida por Vince Vaughn. As atrizes passam a integrar o elenco regular da nova parte, que contará ainda com John Ortiz, também promovido, e com a estreia de John Malkovich, Yvonne Strahovski, Zavior Phillips e Nate Jackson.

Martinez reprisará o papel de Rosa, enquanto Lawrence, que interpretou a jovem Caitlin na primeira temporada, deixará de ser participação recorrente e passará ao elenco fixo. Elas se juntam a Vaughn (que vive o ex-detetive Andrew Yancy) e Ortiz, intérprete de Rogelio, parceiro e melhor amigo do protagonista.

Criada e produzida por Bill Lawrence, a série adapta o livro livro bestseller homônimo de Carl Hiaasen, mas seguirá um caminho diferente na segunda temporada, que trará uma história original, na qual Yancy (Vaughn) deve desvendar um possível caso de assassinato. O novo arco narrativo foi desenvolvido por Adam Sztykiel, roteirista da nova temporada.

A produção, que antes era realizada no Estado da Flórida (Estados Unidos), será transferida para o Estado da Califórnia, onde receberá um incentivo fiscal de US$20 milhões.

O projeto é produzido pela Warner Bros. Television, em parceria com a Doozer Productions, de Lawrence, que atua como showrunner.

Ainda não há previsão de estreia para a segunda temporada da série.

