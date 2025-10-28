Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Natalie Martinez e Charlotte Lawrence estarão na 2ª temporada de “Bad Monkey”, do Apple TV

Bruno S. Gentile
28/10/2025 • 18:15
Divulgação/Apple
Natalie Martinez e Charlotte Lawrence

O Deadline confirmou o retorno de Natalie Martinez e Charlotte Lawrence na segunda temporada de “Bad Monkey”, série de comédia policial estrelada e produzida por Vince Vaughn. As atrizes passam a integrar o elenco regular da nova parte, que contará ainda com John Ortiz, também promovido, e com a estreia de John Malkovich, Yvonne Strahovski, Zavior Phillips e Nate Jackson.

Publicidade

Martinez reprisará o papel de Rosa, enquanto Lawrence, que interpretou a jovem Caitlin na primeira temporada, deixará de ser participação recorrente e passará ao elenco fixo. Elas se juntam a Vaughn (que vive o ex-detetive Andrew Yancy) e Ortiz, intérprete de Rogelio, parceiro e melhor amigo do protagonista.

Criada e produzida por Bill Lawrence, a série adapta o livro livro bestseller homônimo de Carl Hiaasen, mas seguirá um caminho diferente na segunda temporada, que trará uma história original, na qual Yancy (Vaughn) deve desvendar um possível caso de assassinato. O novo arco narrativo foi desenvolvido por Adam Sztykiel, roteirista da nova temporada.

Posts relacionados

A produção, que antes era realizada no Estado da Flórida (Estados Unidos), será transferida para o Estado da Califórnia, onde receberá um incentivo fiscal de US$20 milhões.

Publicidade

O projeto é produzido pela Warner Bros. Television, em parceria com a Doozer Productions, de Lawrence, que atua como showrunner.

Ainda não há previsão de estreia para a segunda temporada da série.

O Apple TV está disponível no aplicativo Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de 7 dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha 3 meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
Post Ant.

Sydney Sweeney estrelará filme do Apple TV ambientado no Rio de Janeiro
Posts relacionados