Netflix anuncia redesign para perfis infantis e descoberta aprimorada

A Netflix anunciou um redesign de perfis infantis no seu aplicativo para TVs que visa simplificar a navegação e conectar os usuários mais rapidamente ao conteúdo que eles poderão gostar. Além disso, também foram implementados outros ajustes voltados especificamente para os usuários mais jovens do serviço.

O novo visual toma inspiração na reformulação da página inicial para perfis adultos, que adicionou uma ferramenta de busca com inteligência artificial, melhores recomendações e atalhos mais visíveis, entre outras mudanças.

Há uma nova barra de navegação na parte superior que leva à tela “Minha Netflix”, além de uma seção que reúne tudo o que as crianças assistiram, salvaram e curtiram em um único lugar.

A Netflix afirma que as recomendações infantis serão atualizadas em tempo real, assim como acontece nos perfis padrão. A empresa espera que isso diminua o tempo que as crianças gastam procurando algo para assistir.

Alguns recursos do perfil infantil, no entanto, permanecerão os mesmos — como as linhas temáticas de personagens, as sugestões da Caixa Misteriosa e os controles parentais.

A Netflix também anunciou outras atualizações para o seu serviço hoje, incluindo recursos como votação em tempo real em certas programações, jogos ao vivo para festas, podcasts e mais.

A empresa afirma que a nova interface está ligada a essas mudanças, pois oferece uma plataforma mais flexível para diferentes tipos de conteúdo, incluindo os interativos.

