Netflix anuncia redesign para perfis infantis e descoberta aprimorada

Luiz Gustavo Ribeiro
28/10/2025 • 21:11
Redesign do perfil infantil da Netflix

A Netflix anunciou um redesign de perfis infantis no seu aplicativo para TVs que visa simplificar a navegação e conectar os usuários mais rapidamente ao conteúdo que eles poderão gostar. Além disso, também foram implementados outros ajustes voltados especificamente para os usuários mais jovens do serviço.

O novo visual toma inspiração na reformulação da página inicial para perfis adultos, que adicionou uma ferramenta de busca com inteligência artificial, melhores recomendações e atalhos mais visíveis, entre outras mudanças.

Há uma nova barra de navegação na parte superior que leva à tela “Minha Netflix”, além de uma seção que reúne tudo o que as crianças assistiram, salvaram e curtiram em um único lugar.

A Netflix afirma que as recomendações infantis serão atualizadas em tempo real, assim como acontece nos perfis padrão. A empresa espera que isso diminua o tempo que as crianças gastam procurando algo para assistir.

Alguns recursos do perfil infantil, no entanto, permanecerão os mesmos — como as linhas temáticas de personagens, as sugestões da Caixa Misteriosa e os controles parentais.

A Netflix também anunciou outras atualizações para o seu serviço hoje, incluindo recursos como votação em tempo real em certas programações, jogos ao vivo para festas, podcasts e mais.

A empresa afirma que a nova interface está ligada a essas mudanças, pois oferece uma plataforma mais flexível para diferentes tipos de conteúdo, incluindo os interativos.

via TechCrunch

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
