Oferta: AirPods Pro 3 com quase 20% de desconto!

Os AirPods Pro 3 foram lançados recentemente pela Apple. Entre as novidades da terceira geração dos fones intra-auriculares profissionais da empresa, está um cancelamento ativo de ruído 2x melhor que o dos AirPods Pro 2 — e até 4x melhor que o dos AirPods Pro originais!

Publicidade

Além disso, há sensores de frequência cardíaca e um design que promete ser mais confortável, com cinco tamanhos de pontas de silicone disponíveis (incluindo a nova XXS).

Se você está de olho nesses fones, hoje temos uma oferta muito boa na Amazon.

AirPods Pro 3



Parcelado: de R$2.699,00 por R$2.499,00 em até 10x

À vista no Pix: de R$2.429,10 por R$1.959,20



💰 Resgate o cupom na página para chegar ao valor 🤑https://t.co/sAT5XG0wJ1 — MM Ofertas (@MMOfertas) October 28, 2025

Comercializados pela Apple Brasil por R$2.699, eles estão sendo vendidos por R$2.499 em até 10 vezes nos cartões de crédito. Com isso, o desconto chega a 7%.

Publicidade

Mas o melhor preço aparece quando você faz o pagamento à vista no Pix. Nessa modalidade, o valor dos AirPods Pro 3 cai para R$1.959,20 — uma diferença de 19% em relação ao valor à vista da Apple, que é de R$2.429,10.

Para chegar a esses valores, não se esqueça de aplicar os cupons na página do produto — e, claro, mudar a forma de pagamento para Pix no momento da compra!

Todos os descontos de promoções divulgadas pelo MacMagazine são calculados com base nos preços sugeridos pela Apple ou por outras fabricantes. Pode ser que um determinado produto seja comumente encontrado por valores inferiores em redes varejistas, mas a nossa base de comparação é sempre em cima das tabelas oficiais.

Aproveitem! ⌚️

Fique sempre por dentro das ofertas!

Se você não é louco, é claro que gosta de economizar. E, para isso, o MacMagazine tem diversas opções para ajudar você a conseguir comprar o seu produto Apple pagando menos!

Você pode usar a nossa extensão para os navegadores Chrome/Opera/Edge, acompanhar as ofertas pelo MM Fórum, pelo Facebook, pelo X, pelo Threads, pelo Bluesky, pelo Mastodon ou por um canal no Telegram. Escolha a melhor opção para você — ou todas, para depois não se arrepender — e economize! 😉

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.