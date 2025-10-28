OPPO está omitindo dados sobre roubo de informações do Watch, diz Apple

Como publicamos em agosto, a Apple está acusando formalmente seu ex-funcionário Chen Shi de roubar segredos comerciais relacionados ao Apple Watch antes de deixar a empresa e migrar para a OPPO — para onde ele teria levado tais segredos com o intuito de ajudar a concorrente no desenvolvimento de produtos.

O MacRumors obteve um documento judicial conjunto sobre o processo. Nele [PDF], a Apple explica que Shi baixou 63 arquivos de uma pasta protegida em seu sistema interno e os transferiu para um pendrive. Depois, ele pesquisou informações sobre como encobrir seus rastros, um indício de culpa.

Na OPPO, por sua vez, ele teria sido encorajado a compartilhar essas informações, tendo feito uma apresentação interna denominada “Filosofia e Metodologia de P&D de Hardware de Sensores da Apple”, na qual teria apresentado slides retirados diretamente do material roubado.

Tanto a OPPO quanto o funcionário negam as acusações. A empresa alega ter realizado uma pesquisa abrangente nos sistemas aos quais Shi teve acesso e concluído que não há nenhuma indicação de que tenha recebido qualquer informação de segredo comercial proveniente da Maçã.

Enquanto a OPPO alega que as apresentações de Shi eram sobre “princípios gerais de engenharia”, a Apple alega que a empresa não forneceu todos os documentos solicitados para as investigações, bem como que o funcionário pôde excluir informações relevantes após o início do processo.

Shi aceitou prestar depoimento, mas pediu um adiamento alegando problemas de saúde decorrentes do processo. A OPPO, por sua vez, terá que enviar os documentos solicitados pela Apple até 31 de outubro — ou, continuamente, a partir de 28/10, caso haja um grande número de arquivos.

Tendo pedido uma medida cautelar enquanto rola o processo para impedir a divulgação de seus segredos comerciais, a Apple quer uma restituição monetária, danos punitivos, honorários advocatícios e uma liminar que impeça a OPPO e o ex-funcionário de compartilharem seus dados.