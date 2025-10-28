Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

OPPO está omitindo dados sobre roubo de informações do Watch, diz Apple

Douglas Nascimento
28/10/2025 • 19:24
Foto de Afotoeu / Depositphotos
Traseira de Apple Watch sobre a caixa

Como publicamos em agosto, a Apple está acusando formalmente seu ex-funcionário Chen Shi de roubar segredos comerciais relacionados ao Apple Watch antes de deixar a empresa e migrar para a OPPO — para onde ele teria levado tais segredos com o intuito de ajudar a concorrente no desenvolvimento de produtos.

Publicidade

O MacRumors obteve um documento judicial conjunto sobre o processo. Nele [PDF], a Apple explica que Shi baixou 63 arquivos de uma pasta protegida em seu sistema interno e os transferiu para um pendrive. Depois, ele pesquisou informações sobre como encobrir seus rastros, um indício de culpa.

Na OPPO, por sua vez, ele teria sido encorajado a compartilhar essas informações, tendo feito uma apresentação interna denominada “Filosofia e Metodologia de P&D de Hardware de Sensores da Apple”, na qual teria apresentado slides retirados diretamente do material roubado.

OPPO
Reprodução/MacRumors

Tanto a OPPO quanto o funcionário negam as acusações. A empresa alega ter realizado uma pesquisa abrangente nos sistemas aos quais Shi teve acesso e concluído que não há nenhuma indicação de que tenha recebido qualquer informação de segredo comercial proveniente da Maçã.

Publicidade

Enquanto a OPPO alega que as apresentações de Shi eram sobre “princípios gerais de engenharia”, a Apple alega que a empresa não forneceu todos os documentos solicitados para as investigações, bem como que o funcionário pôde excluir informações relevantes após o início do processo.

Posts relacionados

Shi aceitou prestar depoimento, mas pediu um adiamento alegando problemas de saúde decorrentes do processo. A OPPO, por sua vez, terá que enviar os documentos solicitados pela Apple até 31 de outubro — ou, continuamente, a partir de 28/10, caso haja um grande número de arquivos.

Tendo pedido uma medida cautelar enquanto rola o processo para impedir a divulgação de seus segredos comerciais, a Apple quer uma restituição monetária, danos punitivos, honorários advocatícios e uma liminar que impeça a OPPO e o ex-funcionário de compartilharem seus dados.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Natalie Martinez e Charlotte Lawrence estarão na 2ª temporada de “Bad Monkey”, do Apple TV
Posts relacionados