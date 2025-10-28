Navegue

OPPO Find X9 Pro bate o iPhone 17 Pro Max com folga em teste de bateria

Bruno S. Gentile
28/10/2025 • 17:15
Leitura de 2 minuto

O iPhone 17 Pro Max, modelo mais avançado da Apple, foi superado pelo OPPO Find X9 Pro no tradicional teste de bateria conduzido pelo canal PhoneBuff. Mesmo com a melhor autonomia já registrada na história dos iPhones, o aparelho performou abaixo — e muito — do dispositivo chinês, que estabeleceu um novo recorde de autonomia geral entre os telefones já avaliados pelo youtuber.

No teste, o aparelho da Maçã apresentou um desempenho sólido e consistente, superando o Galaxy S25 Ultra em eficiência, mas encerrou o ciclo de uso com 9% de bateria restante, após 29 horas e 12 minutos de uso total. Já o dispositivo da OPPO, com o mesmo ciclo de apps, alcançou impressionantes 31 horas e 12 minutos de uso total, encerrando o teste com 13% de carga restante.

Ainda assim, o modelo da Apple, como supramencionado, foi o iPhone mais durável já testado, graças aos avanços do chip A19 Pro e às otimizações do iOS 26.

YouTube video

A diferença do resultado é explicada principalmente pela bateria maior do Find X9 Pro, de 7.500mAh — quase 50% superior à do iPhone, que possui 5.088mAh. O aparelho da OPPO também utiliza a tecnologia Silicon-Carbon (Si/C) e suporta carregamento rápido de 80W (com fio) e 50W (sem fio), enquanto o modelo da Apple segue limitado a 40W e 25W, respectivamente.

Apesar da derrota no tempo real de uso, o teste serve para reforçar o nível de eficiência energética do iPhone. Mesmo com uma bateria menor, o 17 Pro Max manteve um desempenho competitivo em tarefas de streaming, redes sociais e jogos.

O próprio PhoneBuff destacou que o resultado do iPhone representa, apesar da derrota, um avanço expressivo dentro do próprio ecossistema da empresa e que a tendência é que a integração entre hardware e software da Maçã a coloque sempre à frente da concorrência.

iPhone 17 Pro Max

R$ 12.499,00

iPhone 17 Pro

R$ 11.498,88

iPhone 17

R$ 7.998,84

Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
