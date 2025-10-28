Processo antitruste envolvendo a App Store perde status de ação coletiva em reviravolta

A juíza distrital dos Estados Unidos Yvonne Gonzalez Rogers voltou atrás em sua decisão de conferir a um processo antitruste aberto em 2011 o status de ação coletiva, após serem identificados erros no modelo apresentado pela acusação.

O processo em questão tem como foco o controle exercido pela Apple sobre apps distribuídos na App Store, bem com as regras da empresa que impedem a existência de lojas de terceiros no iOS e o uso de sistemas de pagamento alternativos por desenvolvedores — as quais já deixaram de valer em alguns mercados, vale notar.

O status de ação coletiva foi concedido em fevereiro do ano passado, depois que a acusação concordou em reduzir o número de titulares de contas da Apple que teriam sido afetados pelas políticas da empresa. Essa decisão aumentou as chances dos demandantes de obter uma indenização maior sem elevar tanto os seus gastos com o litígio.

De acordo com Rogers, a reversão dessa decisão se deu pois a acusação não conseguiu fornecer um modelo “capaz de mostrar de forma confiável danos e lesões em toda a classe de uma só vez”. Ele também apresentava, segundo um especialista contratado pela Apple, “erros alarmantes” como pessoas duplicadas.

Em resposta à Reuters, a gigante de Cupertino afirmou estar satisfeita com a decisão, além de ter dito que trabalha para tornar a App Store em “um lugar seguro e confiável para os usuários descobrirem aplicativos e uma ótima oportunidade de negócios para desenvolvedores”.

Mark Rifkin, advogado dos consumidores, por sua vez, disse que ele e seus clientes estão decepcionados com a decisão mais recente de Rogers e que já estão avaliando as próximas medidas legais para proteger os consumidores “prejudicados pelo monopólio ilegal da App Store da Apple”.