Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Foto de SashaMagic/Depositphotos
Ícone da App Store em iPhone

Processo antitruste envolvendo a App Store perde status de ação coletiva em reviravolta

Bruno Cardoso
28/10/2025 • 10:15
Leitura de 2 minuto

A juíza distrital dos Estados Unidos Yvonne Gonzalez Rogers voltou atrás em sua decisão de conferir a um processo antitruste aberto em 2011 o status de ação coletiva, após serem identificados erros no modelo apresentado pela acusação.

Publicidade

O processo em questão tem como foco o controle exercido pela Apple sobre apps distribuídos na App Store, bem com as regras da empresa que impedem a existência de lojas de terceiros no iOS e o uso de sistemas de pagamento alternativos por desenvolvedores — as quais já deixaram de valer em alguns mercados, vale notar.

O status de ação coletiva foi concedido em fevereiro do ano passado, depois que a acusação concordou em reduzir o número de titulares de contas da Apple que teriam sido afetados pelas políticas da empresa. Essa decisão aumentou as chances dos demandantes de obter uma indenização maior sem elevar tanto os seus gastos com o litígio.

De acordo com Rogers, a reversão dessa decisão se deu pois a acusação não conseguiu fornecer um modelo “capaz de mostrar de forma confiável danos e lesões em toda a classe de uma só vez”. Ele também apresentava, segundo um especialista contratado pela Apple, “erros alarmantes” como pessoas duplicadas.

Publicidade

Em resposta à Reuters, a gigante de Cupertino afirmou estar satisfeita com a decisão, além de ter dito que trabalha para tornar a App Store em “um lugar seguro e confiável para os usuários descobrirem aplicativos e uma ótima oportunidade de negócios para desenvolvedores”.

Mark Rifkin, advogado dos consumidores, por sua vez, disse que ele e seus clientes estão decepcionados com a decisão mais recente de Rogers e que já estão avaliando as próximas medidas legais para proteger os consumidores “prejudicados pelo monopólio ilegal da App Store da Apple”.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

MacPaw lança Moonlock, antivírus completo com VPN e fácil usabilidade
Próx. Post

App MeuMedicamento adota Liquid Glass e ganha recursos de IA
Posts relacionados