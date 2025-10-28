Promoções na App Store: Down in Bermuda, Aeon’s End, Ginger and Lily Tigers e mais!

Nesta terça-feira, confira e economize com a nossa seleção de promoções na App Store!

Publicidade

Down in Bermuda, criado pelo pessoal da Yak & Co, é uma divertida aventura para ocupar as suas horas de lazer.

Na busca pela volta à sua casa, resolva enigmas, decifre códigos, capture orbes mágicos e tente desvendar os mistérios por trás dessa ilha.

Down in Bermuda traz uma aventura única, repleta de enigmas a resolver e mistérios a desvendar. Nosso aventureiro aviador Milton ficou preso em uma bolha no tempo nas profundezas das Bermudas e precisa de sua ajuda para escapar.

Confira um vídeo:

Não perca tempo, aproveite a oferta e boa diversão! 🏝️

Publicidade

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam quase R$110 em descontos:

Jogos

Jogo de tabuleiro.

Publicidade

Jogo de aventura.

Puzzles.

Aplicativos

Simpáticos adesivos para o Mensagens (iMessage).

Publicidade

Assuste seus amigos.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏎️