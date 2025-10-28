Release Candidates do iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1 e visionOS 26.1 são liberadas

Após quatro versões beta, a Apple liberou hoje as Release Candidates (RCs) do iOS 26.1 (compilação
23B82), iPadOS 26.1 (idem), macOS Tahoe 26.1 (
25B77), watchOS 26.1 (
23S36), tvOS 26.1 (
23J580) e visionOS 26.1 (
23N48).
Estão disponíveis, ainda, as RCs do iOS 18.7.2 (compilação 22H123) e iPadOS 18.7.2 (idem), além das quartas RCs do macOS Sonoma 14.8.2 (
23J126) e macOS Sequoia 15.7.2 (
24G325). Também foi liberada hoje para desenvolvedores a RC do Xcode 26.1 (
17B54).
Esses updates incluirão ainda mais novidades e alterações dos sistemas lançados no mês passado, além correções de diversos bugs. Confira nossa cobertura sobre as mudanças nas matérias abaixo.
Com a liberação das RCs hoje, é possível que esses sistemas sejam disponibilizados para todos os usuários na semana vem. Naturalmente, caso elas tragam qualquer outra novidade, nós informaremos por aqui. 😉