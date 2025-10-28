Navegue

Release Candidates do iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1 e visionOS 26.1 são liberadas

Luiz Gustavo Ribeiro
28/10/2025 • 17:29
iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26, visionOS 26 (sistemas da Apple para iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV e Apple Vision Pro)

Após quatro versões beta, a Apple liberou hoje as Release Candidates (RCs) do iOS 26.1 (compilação 23B82), iPadOS 26.1 (idem), macOS Tahoe 26.1 (25B77), watchOS 26.1 (23S36), tvOS 26.1 (23J580) e visionOS 26.1 (23N48).

Estão disponíveis, ainda, as RCs do iOS 18.7.2 (compilação 22H123) e iPadOS 18.7.2 (idem), além das quartas RCs do macOS Sonoma 14.8.2 (23J126) e macOS Sequoia 15.7.2 (24G325). Também foi liberada hoje para desenvolvedores a RC do Xcode 26.1 (17B54).

Esses updates incluirão ainda mais novidades e alterações dos sistemas lançados no mês passado, além correções de diversos bugs. Confira nossa cobertura sobre as mudanças nas matérias abaixo.

Com a liberação das RCs hoje, é possível que esses sistemas sejam disponibilizados para todos os usuários na semana vem. Naturalmente, caso elas tragam qualquer outra novidade, nós informaremos por aqui. 😉

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
