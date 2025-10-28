Release Candidates do iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1 e visionOS 26.1 são liberadas

Após quatro versões beta, a Apple liberou hoje as Release Candidates (RCs) do iOS 26.1 (compilação 23B82 ), iPadOS 26.1 (idem), macOS Tahoe 26.1 ( 25B77 ), watchOS 26.1 ( 23S36 ), tvOS 26.1 ( 23J580 ) e visionOS 26.1 ( 23N48 ).

Publicidade

Estão disponíveis, ainda, as RCs do iOS 18.7.2 (compilação 22H123) e iPadOS 18.7.2 (idem), além das quartas RCs do macOS Sonoma 14.8.2 ( 23J126 ) e macOS Sequoia 15.7.2 ( 24G325 ). Também foi liberada hoje para desenvolvedores a RC do Xcode 26.1 ( 17B54 ).

Esses updates incluirão ainda mais novidades e alterações dos sistemas lançados no mês passado, além correções de diversos bugs. Confira nossa cobertura sobre as mudanças nas matérias abaixo.

Com a liberação das RCs hoje, é possível que esses sistemas sejam disponibilizados para todos os usuários na semana vem. Naturalmente, caso elas tragam qualquer outra novidade, nós informaremos por aqui. 😉