Sam Hargrave produzirá adaptação de “Last Flight Out” para o Apple TV

De acordo com o Deadline, o Apple TV adquiriu os direitos de “Last Flight Out”, filme que será uma adaptação do romance em quadrinhos homônimo criado por Marc Guggenheim e publicado pela Dark Horse.

Tendo desembolsado uma cifra na casa dos sete dígitos (em dólares) pela história, a Apple produzirá em parceria com a Chernin Entertainment e contará com o diretor Sam Hargrave como produtor.

A série gira em torno da história de um pai e uma filha que tentam se reconciliar num cenário apocalíptico — algo que é visto dentro da Apple como um prato cheio para um grande lançamento cinematográfico.

Além de Hargrave, atuarão como produtores Peter Chernin, David Ready, Mike Richardson e Keith Goldberg, enquanto Guggenheim será o responsável pela adaptação do roteiro.

O Apple TV está disponível no aplicativo Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox.

