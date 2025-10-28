Navegue

Sam Hargrave produzirá adaptação de “Last Flight Out” para o Apple TV

Douglas Nascimento
28/10/2025 • 20:20
Depositphotos/Image Press Agency
Ator Sam Hargrave

De acordo com o Deadline, o Apple TV adquiriu os direitos de “Last Flight Out”, filme que será uma adaptação do romance em quadrinhos homônimo criado por Marc Guggenheim e publicado pela Dark Horse.

Tendo desembolsado uma cifra na casa dos sete dígitos (em dólares) pela história, a Apple produzirá em parceria com a Chernin Entertainment e contará com o diretor Sam Hargrave como produtor.

A série gira em torno da história de um pai e uma filha que tentam se reconciliar num cenário apocalíptico — algo que é visto dentro da Apple como um prato cheio para um grande lançamento cinematográfico.

Além de Hargrave, atuarão como produtores Peter Chernin, David Ready, Mike Richardson e Keith Goldberg, enquanto Guggenheim será o responsável pela adaptação do roteiro.

O Apple TV está disponível no aplicativo Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de 7 dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha 3 meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
