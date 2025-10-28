Navegue

Sydney Sweeney estrelará filme do Apple TV ambientado no Rio de Janeiro

Bruno Cardoso
28/10/2025 • 18:04
Depositphotos/Image Press Agency
Atriz Sydney Sweeney

A atriz Sydney Sweeney estrelará um novo filme do Apple TV ambientado na cidade do Rio de Janeiro, de acordo com informações do Deadline.

Chamado “O Homem do Rio” (“That Man From Rio”), o longa é uma releitura do filme francês homônimo lançado em 1964, estrelado por Jean-Paul Belmondo e Françoise Dorléac.

A trama gira em torno de um jovem soldado em licença militar que vai ao resgate da sua namorada, sequestrada por ladrões e levada para a capital fluminense. Como destacado pelo Deadline, os cineastas Steven Spielberg e George Lucas mais tarde citaram “That Man From Rio” como sendo uma de suas inspirações para o personagem Indiana Jones.

A nova versão da obra será dirigida por Justin Lin, que é um fã de longa data do filme original e vem há anos tentando conseguir os seus direitos para um novo projeto. Ele também atuará, sob a bandeira da Perfect Storm Entertainment, como produtor, ao lado do indicado ao Oscar Kevin Walsh, que representará a The Walsh Company. Além de atuar, Sweeney também trabalhará como produtora executiva. Chase Palmer, por sua vez, é creditado como roteirista da produção.

Essa é a segunda colaboração entre a Apple e Sweeney que — assim como Walsh, trabalhou no drama “Echo Valley”, coestrelado por Julianne Moore.

“That Man From Rio” não tem uma previsão de lançamento e ainda precisa ser oficialmente anunciado pelo Apple TV.

O Apple TV está disponível no aplicativo Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de 7 dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha 3 meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
