Sydney Sweeney estrelará filme do Apple TV ambientado no Rio de Janeiro

A atriz Sydney Sweeney estrelará um novo filme do Apple TV ambientado na cidade do Rio de Janeiro, de acordo com informações do Deadline.

Chamado “O Homem do Rio” (“That Man From Rio”), o longa é uma releitura do filme francês homônimo lançado em 1964, estrelado por Jean-Paul Belmondo e Françoise Dorléac.

A trama gira em torno de um jovem soldado em licença militar que vai ao resgate da sua namorada, sequestrada por ladrões e levada para a capital fluminense. Como destacado pelo Deadline, os cineastas Steven Spielberg e George Lucas mais tarde citaram “That Man From Rio” como sendo uma de suas inspirações para o personagem Indiana Jones.

A nova versão da obra será dirigida por Justin Lin, que é um fã de longa data do filme original e vem há anos tentando conseguir os seus direitos para um novo projeto. Ele também atuará, sob a bandeira da Perfect Storm Entertainment, como produtor, ao lado do indicado ao Oscar Kevin Walsh, que representará a The Walsh Company. Além de atuar, Sweeney também trabalhará como produtora executiva. Chase Palmer, por sua vez, é creditado como roteirista da produção.

Essa é a segunda colaboração entre a Apple e Sweeney que — assim como Walsh, trabalhou no drama “Echo Valley”, coestrelado por Julianne Moore.

“That Man From Rio” não tem uma previsão de lançamento e ainda precisa ser oficialmente anunciado pelo Apple TV.

