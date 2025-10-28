★ Vídeo: como recuperar arquivos apagados no macOS 26? O Recoverit 14 pode lhe ajudar!

É batata: todos nós, usuários de computadores, tablets e/ou smartphones, já perdemos algum arquivo (documento, foto, vídeo, etc.) acidentalmente alguma vez em nossas vidas.

Se há um backup disponível, maravilha. Mas o fato é que muitas vezes não há. E, aí, são ferramentas como o Recoverit, da Wondershare, que podem nos salvar.

Confira o nosso vídeo dele:

O Recoverit 14 é um aplicativo especializado em recuperação de dados para fotos, arquivos, vídeos (inclusive projetos inteiros do Final Cut Pro!) e muito mais, compatível com cartões SD, cartões CF, etc. — agora com suporte total para macOS Tahoe 26 e formatos exclusivos da Apple.

De acordo com a Wondershare, sua taxa de recuperação de dados com sucesso é de 99,5%, ele identifica de forma inteligente 99,9% dos cenários de perda de dados e faz recuperação de mídias em nível de quadro com qualidade 100% original.

Se você está com alguma dúvida, saiba que pode experimentar o Recoverit de graça antes de decidir ou não pela compra. Ele está disponível tanto para Mac quanto para Windows.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: Este é um artigo escrito pelo MacMagazine, fruto de um acordo comercial com um anunciante que não influenciou a nossa opinião.