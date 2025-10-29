★ Acesse modelos de IA para geração de imagens e vídeo com o Artlist

Durante anos, criadores de conteúdo vivenciaram um cenário digital fragmentado, reunindo fluxos de trabalho com assinaturas separadas para música, vídeos, efeitos visuais e, agora, uma variedade de ferramentas de inteligência artificial. Esse malabarismo, além de sair caro, é também um gargalo criativo.

Publicidade

O Artlist, conhecido provedor de música livre de royalties, resolve esse problema, consolidando esses elementos em um único ecossistema prático de usar.

Recursos

A empresa aposta em uma plataforma unificada, combinando os melhores modelos de IA da categoria, uma enorme biblioteca de recursos e um fluxo de trabalho otimizado desenvolvido especificamente para criadores de vídeo.

Entre os modelos de IA, há poderosas ferramentas de criação de imagem e vídeo, a exemplo do Veo 3 (do Google), pelo qual você pode usar prompts de texto ou imagens para criar clipes ultrarrealistas com movimentos suaves de câmera. Ele também gera áudio sincronizado, incluindo música, som ambiente ou diálogos.

Outro modelo do Google que o Artlist oferece é o Nano Banana, cuja principal vantagem é a consistência, permitindo que você mantenha a personalidade e o estilo em todas as renderizações e use várias imagens como referências. Ele também possui ferramentas para “reiluminar, redimensionar e reimaginar” visuais.

Outros serviços disponíveis no Artlist incluem o Seedream e Seedance. Com eles, você pode criar imagens impressionantes com o modelo de texto para imagem da mais alta qualidade.

As ferramentas de IA da plataforma foram desenvolvidas não apenas para geração, mas também para manipulação e refinamento. O Artlist oferece mais de 300 LUTs para correção de cores profissional e mais de 50 plugins para efeitos visuais e gráficos em movimento — compatíveis com os principais softwares de edição.

Além disso, a extensão da biblioteca do Artlist leva os catálogos de música, efeitos sonoros e narração de IA diretamente para o Adobe Premiere Pro, permitindo que os criadores encontrem e insiram ativos na linha do tempo (timeline) sem sair do fluxo de edição.

Planos

Com uma conta gratuita, você pode gerar imagens, vídeos e dublagens gratuitamente, acessar músicas e vídeos com marca d’água e salvar seus recursos favoritos nos Artboards. Para baixar recursos ilimitados sem marca d’água e usá-los em seus projetos, você precisará de uma assinatura paga.

O Artlist oferece opções de assinatura com diferentes recursos incluídos. São eles:

Plano O que inclui Preço (mensal) Music & SFX Pro ✅ Música

✅ Stems

✅ Efeitos sonoros

✅ Extensões para Premiere Pro A partir de R$60 AI Suite ✅ Vídeos de IA (Veo 3.1 e Sora 2)

✅ Imagens de IA

✅ Nano Banana

✅ Dublagens de IA A partir de R$73 Footage & Templates ✅ Filmagem

✅ Modelos de vídeo

✅ LUTs A partir de R$190 Artlist Max ✅ Vídeos com IA (Veo 3.1 e Sora 2)

✅ Imagens com IA

✅ Nano Banana

✅ Narrações com IA

✅ Música e stems

✅ Modelos de filmagens e vídeos

✅ Efeitos sonoros

✅ LUTs

✅ Plugins

✅ Extensões para Premiere Pro A partir de R$240

Também há planos Business dedicados para equipes com 50 ou mais pessoas. É possível criar uma conta (ou realizar login) e aproveitar os benefícios do Artlist nessa página.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: Este é um artigo fruto de um acordo comercial com um anunciante, que não influenciou a nossa opinião. O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.