Alguns usuários relatam chiados com os AirPods Pro 3 durante voos

Bruno S. Gentile
29/10/2025 • 15:27
Diversos usuários dos AirPods Pro 3 têm relatado um ruído agudo e intermitente durante voos, especialmente quando o modo de Cancelamento Ativo de Ruído (ANC) está ativado. O problema apontado parece ocorrer apenas em maiores altitudes e desaparece quando o recurso é desligado.

Em postagens no Reddit, usuários afirmam ouvir um som semelhante a um “shhh” ou um “apito agudo” vindo dos fones durante o uso em aviões. Segundo relatos, o ruído some ao trocar para o modo Ambiente ou ao remover um dos fones de ouvido. O comportamento não é observado em modelos anteriores.

Whistling and wind “whooshing” noise on airplane AirPods Pro 3
byu/ih8tennis inairpods
Só pra avisar que com certeza tem uns bugs que a Apple vai ter que resolver.

Estou usando os AirPods Pro 1 desde o dia do lançamento, em 2019, e trouxe eles pra comparar com os Pro 3.
Testando o modo ANC num voo, é bem nítido que os novos fazem um barulho de “vento” tipo “shhh”; às vezes piora e vira um “apito” agudo intermitente.

Tirei e coloquei várias vezes pra ter certeza de que não era o motor do avião ou coisa da minha cabeça. Era bem claro que só acontecia quando eu tava com os Pro 3, e sumia na hora que eu tirava.

Pra ter certeza, testei meus Pro 1 e não teve nenhum “shhh” nem apito.
Curioso pra saber se mais alguém tá com o mesmo problema? Estou pensando em devolver e comprar de novo se resolverem.

O mesmo aconteceu com o designer Basic Apple Guy. Ele registrou em seu blog um teste que realizou durante um voo. Segundo ele, o ruído começou em um dos fones (esquerdo) a cerca de 39 mil pés de altitude e parecia ser causado por uma falha de vedação que gerava um loop de feedback acústico no sistema de cancelamento de ruído. Ajustes na posição ou na ponteira reduziram temporariamente o apito.

O mesmo defeito, segundo o autor, não ocorre em solo e pode estar relacionado à pressão da cabine e ao novo material das ponteiras (que continuam sendo de silicone, mas agora têm uma espuma por dentro), mais densas e menos flexíveis que as usadas nas versões anteriores. Usuários afetados afirmam ter recebido unidades substitutas que apresentaram o mesmo comportamento, o que sugere, de fato, que o ANC dos AirPods Pro 3 pode apresentar falhas em condições de baixa pressão atmosférica.

A Apple ainda não comentou esse tipo de situação — embora esteja ciente sobre alguns outros problemas envolvendo os novos modelos dos seus fones de ouvido intra-auriculares.

Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
