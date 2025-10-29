Navegue

Apple anuncia melhorias no processo de revisão e ofertas de apps

Douglas Nascimento
29/10/2025 • 19:58
A Apple anunciou hoje melhorias no processo de revisão e ofertas da App Store para dar a desenvolvedores uma maior versatilidade e controle em todo o processo, permitindo que eles ofereçam mais opções para os usuários de seus apps/jogos.

A primeira novidade é que agora é possível enviar itens adicionais durante a revisão de um app — seja eventos dentro do app (In-App Events), uma nova versão urgente do software para resolver um bug crítico ou recursos do Game Center.

Outra melhoria anunciada é a possibilidade de criar mais páginas de produto personalizadas (custom product pages) — variações temáticas da página de um app na App Store. O limite, que era de 35 páginas, salta agora para 70.

Além disso, cada página personalizada agora pode ter palavras-chave próprias — o que permite que elas apareçam nos resultados de busca no lugar da página principal a depender do termo relacionado que for pesquisado pelo usuário.

Por fim, os códigos promocionais agora passam a funcionar para todos os tipos de compras dentro do app — incluindo produtos consumíveis, não consumíveis e assinaturas não renováveis (não apenas as renováveis, como antes).

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
