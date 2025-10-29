Apple entra para o conselho da premiação anual The Game Awards

A Apple entrou para o Conselho Consultivo dos The Game Awards, uma premiação anual que celebra a indústria de videogames — considerado até mesmo como o “Oscar dos jogos”.

Segundo informações do Video Games Chronicle, a Apple agora é o 14º membro do Conselho Consultivo, que “ajuda a orientar e promover a missão dos The Game Awards”, segundo a organização do evento.

Apesar da posição, a Apple não terá influência sobre os indicados ou vencedores dos The Game Awards, nem saberá os resultados finais antes da cerimônia. Os jogos, vale notar, são escolhidos por um júri composto por representantes da mídia e editores.

Ela se junta a empresas como Activision, AMD, EA, Epic Games, Kojima Productions, Microsoft, Nintendo, Riot Games, Rockstar, Sony Interactive Entertainment, Tencent, Ubisoft e Valve no conselho.

A edição deste ano dos The Game Awards acontecerá no dia 11 de dezembro.

via Apple World Today