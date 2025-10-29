Apple gastou €7 milhões com lobbying na UE no último ano, segundo levantamento

A Apple foi a segunda empresa de tecnologia que mais gastou com lobbying na União Europeia no último ano, segundo informações levantadas pelos grupos Corporate Europe Observatory e LobbyControl.

Tendo organizado um total de 76 reuniões com membros do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia, a Apple teria gasto algo em torno de 7.000.000€ para influenciar o trabalho de legisladores.

Esses números vêm em um ano de recordes para o setor de tecnologia quando o assunto é lobbying. Ainda de acordo com o levantamento, Big Techs já investem mais dinheiro nisso que todas empresas do setores farmacêutico e automotivo combinadas.

Mais especificamente, o setor de tecnologia gastou €151 milhões com lobbying na UE em 2024, o que representa um aumento de 33,6% na comparação com 2023. A maior parte desse investimento, diga-se, veio de empresas sediadas nos Estados Unidos, como é o caso da Maçã.

A empresa que mais gastou com lobbying no último ano foi a Meta, que bateu a marca dos €10 milhões. Logo atrás dela temos a Apple, empatada com Microsoft e Amazon. A única empresa que não faz parte do setor de tecnologia a entrar para o Top 10 foi a espanhola Telefónica, do mercado de telefonia (bastante próximo das Big Techs, é verdade).

De janeiro até junho deste ano, é estimado que representantes dessas empresas se encontraram com legisladores 146 vezes (média de 1,17 por dia), sendo que a Amazon foi a que mais organizou reuniões nesse período (43). Nesse quesito, a Apple aparece em quarto lugar com 29 reuniões.

O Corporate Europe Observatory e o LobbyControl deixam claro, no entanto, que essas estatísticas podem não representar o número real de reuniões com lobistas, já que as regras de transparência da UE aplicam-se apenas a figuras mais importantes do cenário político europeu.

Há também outras formas de lobbying que não foram consideradas pela pesquisa, como o financiamento de think tanks alinhadas aos interesses dessas empresas. E, por falar nisso, das 15 maiores think tanks europeias, a Apple contribuiu financeiramente com 14.

O levantamento completo pode ser conferido nessa página.

via 9to5Mac