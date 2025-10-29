Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Apple não consegue derrubar ação nos EUA sobre defeitos dos AirPods Pro de 1ª geração

Luiz Gustavo Ribeiro
29/10/2025 • 16:45
Fadhli Adnan / Shutterstock.com
AirPods Pro

A Apple não conseguiu derrubar uma ação coletiva relacionada aos AirPods Pro de 1ª geração, iniciada em novembro de 2024. Ainda assim, a Maçã conseguiu rebater algumas acusações feitas pelos consumidores que abriram o caso, de acordo com uma reportagem da Reuters.

Publicidade

A companhia é acusada de propaganda enganosa por vender modelos com problemas recorrentes de ruídos. Pouco depois do lançamento dos AirPods Pro, os clientes começaram a reclamar de estalos e rangidos — sendo que a Apple lançou uma atualização de software para tentar corrigir o problema em maio de 2020 e posteriormente, em outubro de 2020, iniciou um programa de reparo.

Os clientes que entraram com a ação solicitaram indenização devido à natureza defeituosa dos AirPods Pro originais e afirmaram que não teriam comprado os fones de ouvido ou teriam pago menos se a Apple tivesse sido transparente sobre o defeito.

Posts relacionados

A Apple entrou com um pedido de arquivamento do processo em março de 2025, cujo resultado foi divulgado nesta semana. Embora não tenha tido seu pedido atendido, as alegações relacionadas a fraudes pelas leis de alguns estados e leis de defesa do consumidor foram rejeitadas, assim como aquelas relacionadas à garantia implícita e sobre a abrangência nacional do caso — já que os autores não apresentaram um representante de cada estado, o que é necessário para ações de âmbito nacional.

Publicidade

Algumas alegações dos autores foram retiradas e uma outra sobre enriquecimento ilícito pelas leis do estado da Califórnia não foi aprovada pelo tribunal, que também negou o pedido de liminar porque os AirPods Pro originais não são mais comercializados.

Por outro lado, as alegações de fraude por omissão foram mantidas, e a Apple é acusada de não divulgar defeitos conhecidos dos AirPods Pro — mesmo após tê-los reconhecido publicamente com a abertura do referido recall.

A acusação ainda poderá representar novas alegações com mais informações nos próximos 21 dias, portanto algumas delas poderão ser retomadas ao longo do processo.

AirPods Pro 3

R$ 2.699,00

AirPods Pro 2

R$ 1.665,56
R$ 2.054,44

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

via 9to5Mac

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Navegador Opera One ganha nova IA integrada no lugar da Aria
Próx. Post

Apple lança conjunto de dados públicos para treinar modelos de edição de imagens com IA
Posts relacionados