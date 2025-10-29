Apple não consegue derrubar ação nos EUA sobre defeitos dos AirPods Pro de 1ª geração

A Apple não conseguiu derrubar uma ação coletiva relacionada aos AirPods Pro de 1ª geração, iniciada em novembro de 2024. Ainda assim, a Maçã conseguiu rebater algumas acusações feitas pelos consumidores que abriram o caso, de acordo com uma reportagem da Reuters.

A companhia é acusada de propaganda enganosa por vender modelos com problemas recorrentes de ruídos. Pouco depois do lançamento dos AirPods Pro, os clientes começaram a reclamar de estalos e rangidos — sendo que a Apple lançou uma atualização de software para tentar corrigir o problema em maio de 2020 e posteriormente, em outubro de 2020, iniciou um programa de reparo.

Os clientes que entraram com a ação solicitaram indenização devido à natureza defeituosa dos AirPods Pro originais e afirmaram que não teriam comprado os fones de ouvido ou teriam pago menos se a Apple tivesse sido transparente sobre o defeito.

A Apple entrou com um pedido de arquivamento do processo em março de 2025, cujo resultado foi divulgado nesta semana. Embora não tenha tido seu pedido atendido, as alegações relacionadas a fraudes pelas leis de alguns estados e leis de defesa do consumidor foram rejeitadas, assim como aquelas relacionadas à garantia implícita e sobre a abrangência nacional do caso — já que os autores não apresentaram um representante de cada estado, o que é necessário para ações de âmbito nacional.

Algumas alegações dos autores foram retiradas e uma outra sobre enriquecimento ilícito pelas leis do estado da Califórnia não foi aprovada pelo tribunal, que também negou o pedido de liminar porque os AirPods Pro originais não são mais comercializados.

Por outro lado, as alegações de fraude por omissão foram mantidas, e a Apple é acusada de não divulgar defeitos conhecidos dos AirPods Pro — mesmo após tê-los reconhecido publicamente com a abertura do referido recall.

A acusação ainda poderá representar novas alegações com mais informações nos próximos 21 dias, portanto algumas delas poderão ser retomadas ao longo do processo.

