Ícone do app Google Maps

Como bloquear um perfil no Google Maps [iPhone e iPad]

Pedro Henrique Nunes
29/10/2025 • 07:30
Leitura de 1 minuto

O Google Maps, além de permitir que você visualize os trajetos para algum local, também possibilita escrever avaliações daqueles que você visitou (e visualizar as de outros usuários).

Caso queira, é possível bloquear uma conta de usuário dentro do aplicativo. As pessoas que forem bloqueadas ainda poderão encontrar as suas contribuições no Google Maps, mas não as encontrarão no seu perfil.

Veja como é supersimples fazer isso! 📍

Com o app do Google Maps aberto no seu iPhone ou iPad, toque no nome da pessoa (em uma avaliação de um local, em “Seguindo”, “Seguidores” ou “Para você”, por exemplo).

Vá até o botão com três pontinhos (no canto superior direito) e em “Bloquear usuário”. Por fim, confirme o bloqueio.

Vale notar que esse bloqueio se estende, também, a outros serviços do Google.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
