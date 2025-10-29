Como denunciar uma avaliação no Google Maps [iPhone, iPad e web]

Caso você use o Google Maps para se locomover ou encontrar novos locais, já deve saber que é possível conferir as avaliações feitas por outros usuários em restaurantes, shoppings, lojas ou outros lugares.

Se você se deparou com alguma avaliação que considere indevida, pode denunciá-la ao Google — que poderá ou não apagá-la, dependendo da avaliação feita.

Veja como fazer isso! 🗺️

Dentro da página de um local no Google Maps do iPhone, iPad ou da web, toque/clique nos três pontinhos ao lado da avaliação e selecione “Denunciar avaliação”.

Em seguida, escolha uma das categorias que mais se encaixa na sua denúncia:

“Sem relação com o tópico”

“Spam”

“Conflito de interesses”

“Linguagem obscena”

“Bullying ou assédio”

“Discriminação ou discurso de ódio”

“Informações pessoais”

“Não foi útil”

Prontinho! 😉