Como denunciar uma avaliação no Google Maps [iPhone, iPad e web]

Caso você use o Google Maps para se locomover ou encontrar novos locais, já deve saber que é possível conferir as avaliações feitas por outros usuários em restaurantes, shoppings, lojas ou outros lugares.
Se você se deparou com alguma avaliação que considere indevida, pode denunciá-la ao Google — que poderá ou não apagá-la, dependendo da avaliação feita.
Veja como fazer isso! 🗺️
Dentro da página de um local no Google Maps do iPhone, iPad ou da web, toque/clique nos três pontinhos ao lado da avaliação e selecione “Denunciar avaliação”.
Em seguida, escolha uma das categorias que mais se encaixa na sua denúncia:
- “Sem relação com o tópico”
- “Spam”
- “Conflito de interesses”
- “Linguagem obscena”
- “Bullying ou assédio”
- “Discriminação ou discurso de ódio”
- “Informações pessoais”
- “Não foi útil”
Prontinho! 😉