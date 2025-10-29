Navegue

Google Maps

Como denunciar uma avaliação no Google Maps [iPhone, iPad e web]

Pedro Henrique Nunes
29/10/2025 • 08:00
Leitura de 1 minuto

Caso você use o Google Maps para se locomover ou encontrar novos locais, já deve saber que é possível conferir as avaliações feitas por outros usuários em restaurantes, shoppings, lojas ou outros lugares.

Se você se deparou com alguma avaliação que considere indevida, pode denunciá-la ao Google — que poderá ou não apagá-la, dependendo da avaliação feita.

Veja como fazer isso! 🗺️

Dentro da página de um local no Google Maps do iPhone, iPad ou da web, toque/clique nos três pontinhos ao lado da avaliação e selecione “Denunciar avaliação”.

Em seguida, escolha uma das categorias que mais se encaixa na sua denúncia:

  • “Sem relação com o tópico”
  • “Spam”
  • “Conflito de interesses”
  • “Linguagem obscena”
  • “Bullying ou assédio”
  • “Discriminação ou discurso de ódio”
  • “Informações pessoais”
  • “Não foi útil”

Prontinho! 😉

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
