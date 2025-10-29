Navegue

Em testes, recurso do Uber permite que usuárias solicitem motoristas mulheres

Douglas Nascimento
29/10/2025 • 10:20
A Uber anunciou ontem o início dos testes no Brasil de um recurso pensado para aumentar a segurança de suas usuárias: uma opção a qual permitirá que mulheres solicitem um veículo dirigido por outra mulher.

Publicidade

Anunciado em vídeo no Instagram por Silvia Penna, diretora-geral da Uber no Brasil, o recurso Mulheres Motoristas foi criado a partir de feedbacks reais, dando mais autonomia e flexibilidade tanto para usuárias quanto para motoristas.

Como alguém que pede e dirige Uber, eu sei o quanto é especial quando eu entro no carro e tem outra mulher comigo. É uma sensação de acolhimento, uma sensação de tranquilidade e, sobretudo, de segurança.

A nova opção está disponível mediante agendamento pelo Uber Reserve e entre os produtos disponíveis ao solicitar uma viagem imediata. Também é possível ativar a preferência por uma motorista mulher nas configurações.

A novidade chega para expandir os recursos destinados a mulheres do Uber, que já conta desde 2019 com o U-Elas, o qual permite que motoristas filtrem e só aceitem viagens de passageiras mulheres.

Com o Mulheres Motoristas, essa possibilidade passa a existir também do lado das passageiras — trazendo mais segurança tanto para quem oferece quanto para quem consome o serviço.

O recurso já está disponível em Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Uberlândia (MG) e em algumas cidades do estado de São Paulo (Campinas, Piracicaba, Ribeirão Preto e São José dos Campos).

