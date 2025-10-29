Gadget da Withings que examina a urina do usuário é finalmente lançado

A fabricante de dispositivos de saúde e bem-estar Withings finalmente lançou hoje, após dois anos de espera, o U-Scan, seu sensor que se acopla a um vaso sanitário e coleta urina para realização de testes.

Publicidade

Projetado para detectar a presença de urina por meio de um sensor térmico, o dispositivo funciona à base de cartuchos, os quais podem durar até 3 meses (ou 22 testes). Além disso, é possível equipá-lo com mais de um cartucho e alternar entre eles através do app da Withings.

O produto final chega com dois tipos de cartuchos disponíveis para compra: o Nutrio e o Calci. Enquanto o primeiro monitora os indicadores de nutrição e hidratação do usuário (como cetonas, vitamina C e pH), o segundo rastreia os níveis de cálcio na urina, ajudando a prevenir pedras nos rins.

Divulgação/Withings

Quem acompanhou o anúncio desse dispositivo na CES 2023 vai lembrar que ele contava com um terceiro cartucho chamado Cycle Sync, capaz de monitorar o ciclo menstrual e períodos de ovulação. Ele, no entanto, foi adiado e ainda não conta com uma data de lançamento.

Publicidade

O U-Scan está disponível para compra no site da Withings (por enquanto, apenas nos Estados Unidos e na Europa) em dois pacotes: o primeiro, chamado Proactive, sai por US$380 e inclui o leitor, uma estação de carregamento e um cartucho; já o segundo, intitulado Intensive, é vendido por US$450 e inclui, além do leitor e da estação de carregamento, dois cartuchos.

Como dito, esses cartuchos possuem uma vida limitada, o que significa que usuários terão que substituí-los em algum ponto. Para tal, será necessário desembolsar US$100 por cada cartucho ou US$180 pelo par. Há também uma assinatura que permite receber, de forma agendada, novos cartuchos em sua residência por US$100 anuais ou US$10 mensais.