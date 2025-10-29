Kotcha é um novo app de treino com a filosofia de Eliud Kipchoge

Sou apaixonado por tecnologia e corrida. Antes do fechamento total por causa da pandemia (COVID-19), já havia completado mais de dez maratonas e tinha o sonho de correr todas as principais provas do mundo — as famosas World Marathon Majors, que recentemente ganharam uma sétima integrante com a inclusão de Sydney. Já consegui completar quatro delas e, mesmo que esse sonho tenha ficado em pausa por outras prioridades, a corrida sempre esteve presente na minha vida.

Tive a sorte de conhecer Eliud Kipchoge em Berlim, e posso dizer: ele é um atleta diferenciado — carismático, inspirador e dono de uma serenidade rara. Para quem não acompanha o mundo da corrida, dá para dizer que o Kipchoge é para o atletismo o que Pelé foi para o futebol ou Michael Jordan para o basquete: o atleta que mudou o jogo, quebrando limites e se tornando o primeiro humano a correr uma maratona em menos de duas horas (em evento controlado).

Eu e o cara!

Por isso, quando soube que ele seria o rosto — e também um dos fundadores — de um novo app de treino chamado Kotcha, fiquei empolgado. A união entre tecnologia e corrida é algo que sempre me fascina, e ver um atleta desse nível emprestando sua filosofia e experiência para um aplicativo me despertou imediatamente a curiosidade.

O Kotcha é um aplicativo de treinamento personalizado desenvolvido em parceria com a equipe do próprio Kipchoge, o NN Running Team, e uma startup francesa. A ideia é levar a experiência de treino de elite para qualquer corredor, usando inteligência artificial para criar planos de corrida totalmente adaptáveis.

Equipe fundadora do Kotcha: Dimitri Dor, Marleen Vink-Rennings, Eliud Kipchoge, Ben Dupont e Michel-André Chirita

Mas a proposta vai além dos planos genéricos. O Kotcha funciona como um “time de apoio virtual”: treinador, nutricionista e analista de dados, todos integrados em um único sistema que ajusta os seus treinos semanais conforme o desempenho, a recuperação e até o humor — uma abordagem bem diferente das de apps tradicionais.

O aplicativo é compatível com Apple Watch, Garmin e Coros, e cobre planos para 10km, meia maratona (21km) e maratona (42km). A interface é simples, mas sofisticada — o design lembra bastante o estilo clean e objetivo de produtos que misturam tecnologia com propósito.

O app foi lançado oficialmente no mês passado (outubro), está disponível em inglês e francês, e é distribuído mundialmente. Na App Store brasileira, ele aparece com a seguinte mensagem :

Em breve — Expectativa para 23 de novembro.

Apesar de constar como “disponível mundialmente”, vale lembrar que alguns países podem receber o app gradualmente, com suporte localizado e opções de pagamento ajustadas. O desenvolvedor listado é a PaceUp, empresa responsável pela versão global.

Tudo isso vem com a promessa de trazer uma experiência de treino que combina o melhor da ciência e do esporte, com o toque humano da equipe que ajudou a moldar a carreira do maior maratonista da história. O aplicativo aprende com os seus dados, adapta o volume de treino, ritmo e intensidade, e ainda oferece feedbacks sobre recuperação e nutrição — tudo com base em como você corre e se sente a cada semana.

Para quem gosta de tecnologia aplicada ao esporte, é uma proposta empolgante: treinar com a filosofia de Kipchoge, guiado por IA, é como ter o espírito do campeão acompanhando os seus treinos — okay, eu me empolguei, sou muito fã do cara! 😛😅

A inteligência artificial vai, sem dúvida, ajudar muita gente a melhorar a performance, e o Kotcha tem tudo para democratizar o acesso a treinos mais estruturados e inteligentes. Mas, na minha experiência pessoal como corredor, nada substitui o olhar humano de um treinador real.

Ter alguém que observa a sua mecânica, percebe o seu esforço e entende quando você está cansado ou com a cabeça em outro lugar faz toda a diferença. Então, aprecie o Kotcha com moderação — ele pode ser um grande aliado, mas até que me prove o contrário, eu ainda sou adepto do treino com pessoas reais, daqueles que sentem o que o aplicativo ainda não consegue interpretar.