Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Divulgação/Apple
"Mistério em Cemetery Road"

“Mistério em Cemetery Road” é a estreia do dia no Apple TV

Bruno S. Gentile
29/10/2025 • 08:30
View on YouTube
Leitura de 1 minuto

Estreou hoje, no Apple TV, o thriller “Mistério em Cemetery Road” (“Down Cemetery Road”), série de suspense estrelada pela vencedora do Oscar, BAFTA, Globo de Ouro e Emmy Emma Thompson e pela vencedora do Globo de Ouro e duas vezes do prêmio Olivier Ruth Wilson.

Publicidade

A trama se passa em um subúrbio tranquilo de Oxford (no estado americano de Ohio), onde uma explosão em uma casa desencadeia o desaparecimento de uma jovem. A vizinha Sarah Trafford (interpretada por Wilson) se vê obcecada em encontrar a menina e conta com a ajuda da investigadora privada Zoë Boehm (Thompson).

A história evolui para uma complexa conspiração a qual revela que pessoas tidas como mortas estão, na verdade, vivas, enquanto pessoas vivas se aproximam rapidamente da morte.

Reveja o trailer:

YouTube video

Abaixo, a versão do trailer dublada para o português:

YouTube video

Além das duas estrelas, o elenco conta com Adeel Akhtar, Nathan Stewart-Jarrett, Tom Goodman-Hill, Darren Boyd, Tom Riley, Adam Godley, Sinead Matthews, Ken Nwosu, Fehinti Balogun e Aiysha Hart.

Publicidade

A série tem na produção executiva Mick Herron, autor da série de livros que serve de inspiração para a série, além de Thompson, Jamie Laurenson, Hakan Kousetta e Tom Nash, pela 60Forty Films. Natalie Bailey atua como diretora principal da série, enquanto Morwenna Banks é roteirista e produtora executiva.

Publicidade

Os dois primeiros episódios já estão disponíveis no Apple TV. Os seis capítulos restantes serão lançados um por um, toda quarta-feira, até o dia 10 de dezembro.

O Apple TV está disponível no aplicativo Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de 7 dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha 3 meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
Post Ant.

Como denunciar uma avaliação no Google Maps [iPhone, iPad e web]
Posts relacionados