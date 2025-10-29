“Mistério em Cemetery Road” é a estreia do dia no Apple TV

Estreou hoje, no Apple TV, o thriller “Mistério em Cemetery Road” (“Down Cemetery Road”), série de suspense estrelada pela vencedora do Oscar, BAFTA, Globo de Ouro e Emmy Emma Thompson e pela vencedora do Globo de Ouro e duas vezes do prêmio Olivier Ruth Wilson.

A trama se passa em um subúrbio tranquilo de Oxford (no estado americano de Ohio), onde uma explosão em uma casa desencadeia o desaparecimento de uma jovem. A vizinha Sarah Trafford (interpretada por Wilson) se vê obcecada em encontrar a menina e conta com a ajuda da investigadora privada Zoë Boehm (Thompson).

A história evolui para uma complexa conspiração a qual revela que pessoas tidas como mortas estão, na verdade, vivas, enquanto pessoas vivas se aproximam rapidamente da morte.

Reveja o trailer:

Abaixo, a versão do trailer dublada para o português:

Além das duas estrelas, o elenco conta com Adeel Akhtar, Nathan Stewart-Jarrett, Tom Goodman-Hill, Darren Boyd, Tom Riley, Adam Godley, Sinead Matthews, Ken Nwosu, Fehinti Balogun e Aiysha Hart.

A série tem na produção executiva Mick Herron, autor da série de livros que serve de inspiração para a série, além de Thompson, Jamie Laurenson, Hakan Kousetta e Tom Nash, pela 60Forty Films. Natalie Bailey atua como diretora principal da série, enquanto Morwenna Banks é roteirista e produtora executiva.

Os dois primeiros episódios já estão disponíveis no Apple TV. Os seis capítulos restantes serão lançados um por um, toda quarta-feira, até o dia 10 de dezembro.

O Apple TV está disponível no aplicativo Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de 7 dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha 3 meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

