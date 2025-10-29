Navegue

Navegador Opera One ganha nova IA integrada no lugar da Aria

Luiz Gustavo Ribeiro
29/10/2025 • 15:37
Opera AI Chat

O navegador Opera One ganhou uma nova inteligência artificial que substitui o antigo chatbot gratuito, chamado Aria — a qual foi criada para otimizar sua navegação online com respostas mais rápidas com base no conteúdo visualizado nas páginas.

Segundo a Opera, a nova IA (desenvolvida inicialmente para o Opera Neon) possui uma integração muito melhor com as abas e o contexto de navegação do que a oferecida pela Aria. Não é necessário nenhuma extensão e nem mesma uma conta para usá-la e, uma vez ativada, ela tem acesso automático ao contexto da página na qual você está trabalhando.

Opera AI Chat

A interface do chat com a IA foi movida para a direita da tela, para estar em linha com o Opera Neon — criando um padrão em que a interface da IA ​​é exibida à direita da tela.

Caso você possua uma ilha de abas com várias delas abertas, é possível usar a IA do Opera One para obter o contexto e uma compilação das informações apresentadas em todas elas. Além disso, com o Opera One, agora você pode pedir à IA para analisar a sua agenda da próxima semana e recomendar o melhor horário para reservar um jantar, por exemplo.

Opera AI Chat

A Opera também anunciou que descontinuará alguns elementos da Aria, a exemplo da Linha de Comando — já que o acesso à IA do Opera One estará sempre disponível e, além disso, agora ela é sempre contextual (algo que antes exigia a interface da Linha de Comando para ser ativado). Por fim, o modo de composição também está sendo gradualmente removido das configurações da IA.

O novo mecanismo e a interface de IA estão disponíveis na versão beta mais recente do Opera.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
